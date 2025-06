Pace a Gaza, oggi migliaia in marcia: “Fermare il massacro di innocenti” / Video

Bologna, 15 giugno 2025 - Sono arrivati a migliaia e continuano ad arrivare al parco Peppino Impastato di Marzabotto per ‘Save Gaza - Fermiamo il governo di Israele’, la grande marcia nazionale per mandare un messaggio forte e chiaro sul conflitto in Medio Oriente. Il corteo (video) doveva partire alle 11, ma è partito in anticipo sulla tabella di marcia intorno alle 10,30.

Oltre 170 associazioni, pullman, treni, macchine, politici, istituzioni, tantissime bandiere della Pace e della Palestina per il corteo verso il Poggiolo di San Martino di Caprara a Monte Sole, nei luoghi dell’eccidio nazifascista del 1944 dove persero la vita circa 800 persone. Più o meno 10.000 i partecipanti secondo le proiezioni, nonostante il gran caldo (anche se in Appennino, il percorso non ha grandi zone d’ombra).

La marcia si è spostata prima verso una tappa intermedia lungo il tracciato (Pian di Venola) e poi, dopo l’incontro con altri gruppi che hanno preferito il percorso accorciato (invece che l’intera marcia di due ore e mezzo) ha proseguito fino al ‘pratone’ di Monte Sole per gli interventi istituzionali.

Dai politici locali alle istituzioni regionali, fino alla sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi e a Maurizio Landini, segretario della Cgil, oltre a Yassine Lafram (Ucoii) e all’artista Alessandro Bergonzoni.

“Io lo chiamo genocidio - puntualizza Cuppi, che per prima aveva lanciato l’idea di una manifestazione a Monte Sole dopo le celebrazioni del 25 Aprile -. L’analogia che vedo tra la strage nazifascista e quello che succede oggi a Gaza e che bambini e innocenti continuano a morire. Bisogna fermare questo massacro”.

“Io sulle terminologie non mi ci metto, penso che bisogna fermare un massacro che sta avvenendo sotto gli occhi di tutti - aggiunge Landini -. Una violazione di diritti umani senza precedenti. È evidente che occorra fermare tutto e, soprattutto, insisto: trovo inutile semplificare le cose quando siamo di fronte a una situazione con una complessità senza precedenti. Il tema di fondo oggi è prendere posizione per fermare questo massacro”.

“L’Unione delle comunità islamiche d’Italia ha partecipato subito a questa iniziativa, a questa marcia in luoghi dove le stragi nazifasciste hanno sconvolto l’Italia intera - sintetizza il presidente Yassine Lafram -. Siamo qui per dire che di quello che è successo 80 anni fa a Marzabotto forse non ne sapevamo niente, mentre oggi tutti sappiamo cosa sta succedendo in Medio Oriente e lo vediamo in tv. Basta mandare armi a Israele, basta uccidere bambini. È importante essere qui e spero che anche la Comunità ebraica possa prendere una posizione forte di condanna rispetto a questo governo genocida di Israele”.

Presenti anche volontari dell’Anpi e della Protezione civile per assistere i partecipanti, distribuire acqua e coordinare le aree ristoro.