Pace in Medio Oriente. Spunta l’idea di un corteo

Lavori in corso per organizzare una manifestazione per la pace in Medio-Oriente. La conferma è arrivata da Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica di Bologna, che ha fatto sapere che si tratta di un’idea, ancora in fase embrionale, ma di cui si sta discutendo anche con il cardinale Matteo Zuppi, il sindaco Matteo Lepore e la Comunità islamica. Il clima, del resto, anche in città non è dei migliori.

A partire dai manifesti per la liberazione degli ostaggi presi da Hamas che sono stati strappati al Memoriale della Shoah.

Ma non sono mancate anche le polemiche per gli oltre 500 firmatari – fino a ieri sera – della petizione online nata tra gli accademici ’per chiedere all’Università di Bologna di prendere posizione nella richiesta di un cessate il fuoco immediato a Gaza’.

Polemica nata dal fatto – ha detto anche De Paz al Carlino – che "Hamas è un nome che deve comparire in questa petizione. Non può non esserci".

In questo contesto, tra polemiche e oltraggi al Memoriale della Shoah, lo stesso presidente della Comunità ebraica al Corriere di Bologna ha detto che "ogni manifestazione per la pace serve".

Da qui le prime interlocuzioni con tra Comunità ebraica, islamica, Chiesa Cattolica e Comune sono iniziate. Yassine Lafram, presidente nazionale dell’Ucoii e presidente della Comunità Islamica di Bologna, fa sapere che ancora si sta discutendo se farla e quando, facendo intendere che si è ancora in una fase embrionale.

La data non è ancora stata fissata e anche sulla possibilità di creare un manifesto condiviso – di cui aveva parlato De Paz – Lafram frena: "Non è ancora stato concordato".

Quello che è certo, però, spiega il presidente dell’Ucoii e della Comunità islamica di Bologna "è che ci stiamo lavorando".

L’idea della manifestazione sta accogliendo proseliti anche tra le Comunità cristiane (Chiesa Ortodossa, Greco Cattolica, piccola Comunità Copta) decise a organizzare un evento comune. Da Palazzo d’Accursio non vengono forniti ancora dettagli, ma l’intento è di portare avanti l’idea della manifestazione unitaria.

Obiettivo, per dirla con De Paz, è spiegare che "la pace non sta né da una parte né dall’altra, la pace è nella pace".

Bologna, in questo senso, potrebbe dare un segnale importante.