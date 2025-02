Packaging e vino un incontro in Fiera

In occasione di Slow Wine Fair 2025, sarà presentato oggi alle 15.30 il panel Carta, Forbice o Sasso? Carta!. L’incontro – che si terrà al Padiglione 15A della Fiera di Bologna, Sala Reale Mutua – esplora il ruolo sempre più centrale della carta e del cartone nel packaging del vino, offrendo soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale. A intervenire Andrea Mecarozzi, presidente dell’Associazione italiana scatolifici, che approfondirà le potenzialità degli imballaggi in cartone ondulato come strumento di protezione e trasporto e come soluzione sostenibile e veicolo strategico di branding.