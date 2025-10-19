Packaging, Marchesini si allarga. Nuovo stabilimento a Barberino

di Paolo Guidotti

Marchesini Group cresce ancora e continua a consolidare la sua presenza in Toscana, a Barberino di Mugello, dove già è presente con il polo produttivo Neri. Così ieri si è tagliato il nastro a un nuovo capannone di 4300 mq, costruito accanto a quello esistente, e che sarà adibito a officina, uffici e nuova area mensa. Un investimento di circa 12 milioni di euro per il Gruppo, che ha sede a Pianoro e che da oltre 50 anni progetta e costruisce macchine e linee personalizzate per il confezionamento di prodotti farmaceutici e cosmetici. E i Marchesini hanno voluto sottolineare il nuovo traguardo con un evento, partecipato da quasi mille persone, e che si è tenuto prima all’esterno del nuovo stabilimento – di concezione modernissima, con spazi luminosi progettati secondo la filosofia dell’ecosostenibilità –, poi all’interno, dove il buffet è stato affiancato dalla esibizione di un tenore, un soprano e un coro, che indossavano costumi originali della produzione del Teatro La Fenice di Venezia e che hanno interpretato, accompagnati dalle note di un pianoforte a coda, arie di Puccini e Verdi. Non solo, sugli schermi sono apparse tre figure iconiche della Toscana, Dante Alighieri, Leonardo da Vinci e Caterina de’ Medici, "riportate in vita" grazie all’intelligenza artificiale, e che hanno parlato del legame profondo tra passato e futuro, tra tradizione e tecnologia, e del ruolo del gruppo.

Prima dell’inaugurazione si è tenuta una tavola rotonda, con la partecipazione del sindaco di Barberino Sara Di Maio, del presidente nazionale di Federmeccanica, l’imprenditore mugellano Simone Bettini e dell’ad di Marchesini Group Valerio Soli. E Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha inviato una lettera. A introdurre è stato Maurizio Menarini, presidente del gruppo: "Siamo un gruppo internazionale ma la nostra forza continua a risiedere nei territori dove nascono le idee, le macchine, le competenze. In Toscana, come in Emilia-Romagna e negli altri territori in cui siamo presenti, la manifattura non è solo economia: è cultura, è il linguaggio attraverso cui intere generazioni hanno espresso la propria intelligenza e la propria creatività. Questo stabilimento non è un’isola, ma un nodo vitale di un sistema industriale e sociale che cresce grazie alle istituzioni locali, alle università, ai centri di ricerca e ai nostri collaboratori". Di strada il Marchesini Group ne ha fatta: nato nel 1974 dall’intuizione di Massimo Marchesini che costruì la sua prima astucciatrice nel suo garage ora è una multinazionale e uno dei punti di riferimento nella Packaging Valley. Nello stabilimento fiorentino, lavorano 200 persone e con l’ampliamento si prevede l’arrivo di altri 40 dipendenti. In tutto il Gruppo ne conta 3mila, il 90% in Italia. E nel 2024 ha chiuso l’anno con un fatturato consolidato di oltre 600 milioni, l’87%, generato dalle esportazioni in Europa, Cina, Usa e America Latina.