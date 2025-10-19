Bfc, trasferte decisive

Giuseppe Tassi
Bfc, trasferte decisive
Bologna
CronacaPackaging, Marchesini si allarga. Nuovo stabilimento a Barberino
19 ott 2025
PAOLO GUIDOTTI
Cronaca
Packaging, Marchesini si allarga. Nuovo stabilimento a Barberino

Investimento milionario per il gruppo bolognese. In arrivo altri quaranta dipendenti

Investimento milionario per il gruppo bolognese. In arrivo altri quaranta dipendenti

Investimento milionario per il gruppo bolognese. In arrivo altri quaranta dipendenti

di Paolo Guidotti

Marchesini Group cresce ancora e continua a consolidare la sua presenza in Toscana, a Barberino di Mugello, dove già è presente con il polo produttivo Neri. Così ieri si è tagliato il nastro a un nuovo capannone di 4300 mq, costruito accanto a quello esistente, e che sarà adibito a officina, uffici e nuova area mensa. Un investimento di circa 12 milioni di euro per il Gruppo, che ha sede a Pianoro e che da oltre 50 anni progetta e costruisce macchine e linee personalizzate per il confezionamento di prodotti farmaceutici e cosmetici. E i Marchesini hanno voluto sottolineare il nuovo traguardo con un evento, partecipato da quasi mille persone, e che si è tenuto prima all’esterno del nuovo stabilimento – di concezione modernissima, con spazi luminosi progettati secondo la filosofia dell’ecosostenibilità –, poi all’interno, dove il buffet è stato affiancato dalla esibizione di un tenore, un soprano e un coro, che indossavano costumi originali della produzione del Teatro La Fenice di Venezia e che hanno interpretato, accompagnati dalle note di un pianoforte a coda, arie di Puccini e Verdi. Non solo, sugli schermi sono apparse tre figure iconiche della Toscana, Dante Alighieri, Leonardo da Vinci e Caterina de’ Medici, "riportate in vita" grazie all’intelligenza artificiale, e che hanno parlato del legame profondo tra passato e futuro, tra tradizione e tecnologia, e del ruolo del gruppo.

Prima dell’inaugurazione si è tenuta una tavola rotonda, con la partecipazione del sindaco di Barberino Sara Di Maio, del presidente nazionale di Federmeccanica, l’imprenditore mugellano Simone Bettini e dell’ad di Marchesini Group Valerio Soli. E Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha inviato una lettera. A introdurre è stato Maurizio Menarini, presidente del gruppo: "Siamo un gruppo internazionale ma la nostra forza continua a risiedere nei territori dove nascono le idee, le macchine, le competenze. In Toscana, come in Emilia-Romagna e negli altri territori in cui siamo presenti, la manifattura non è solo economia: è cultura, è il linguaggio attraverso cui intere generazioni hanno espresso la propria intelligenza e la propria creatività. Questo stabilimento non è un’isola, ma un nodo vitale di un sistema industriale e sociale che cresce grazie alle istituzioni locali, alle università, ai centri di ricerca e ai nostri collaboratori". Di strada il Marchesini Group ne ha fatta: nato nel 1974 dall’intuizione di Massimo Marchesini che costruì la sua prima astucciatrice nel suo garage ora è una multinazionale e uno dei punti di riferimento nella Packaging Valley. Nello stabilimento fiorentino, lavorano 200 persone e con l’ampliamento si prevede l’arrivo di altri 40 dipendenti. In tutto il Gruppo ne conta 3mila, il 90% in Italia. E nel 2024 ha chiuso l’anno con un fatturato consolidato di oltre 600 milioni, l’87%, generato dalle esportazioni in Europa, Cina, Usa e America Latina.

© Riproduzione riservata