Padel senza barriere Bimbo Tu e Pic insieme. Lo sport è per tutti

Sport, inclusione e tanto cuore. Al Country Club Racket World di Villanova di Castenaso, sabato sono state presentate le attività di Pic -Padel in carrozzina, l’associazione sportiva dilettantistica che, attraverso corsi, manifestazioni sportive, attività ricreative ed eventi formativi ha l’obiettivo di rendere lo sport accessibile a tutti, soprattutto bambini e ragazzi con disabilità o patologie che ne limitano la pratica. "È importante ricordare che lo sport non è solo agonismo. Vogliamo invece renderlo accessibile a tutti, abbattendo le barriere che impediscono l’inclusione. Proponiamo una ’mixed ability’, una formula in cui atleti con e senza disabilità giocano insieme, arricchendosi reciprocamente, grazie a piccoli adattamenti e modifiche alle regole. Inizieremo con i corsi di padel qui al Country Club, che ci ospita –racconta Stefano Dalla Verità, presidente di Pic –. Siamo una realtà nata da poco e ancora piccola, e per questo puntiamo a creare sinergie con altre associazioni". Alla presentazione erano presenti anche Roberta Li Calzi, assessora allo Sport del Comune di Bologna, e Carlo Gubellini, sindaco di Castenaso, che hanno espresso il loro sostegno all’iniziativa, sottolineando l’importanza di un’offerta sportiva come quella di Pic, capace di andare oltre lo sport e abbracciare temi sociali e di inclusione che arricchiscono l’intero territorio.

Tra i sostenitori dell’associazione, in prima linea Macron e Bimbo Tu, che hanno contribuito concretamente, per esempio, con l’acquisto di carrozzine specifiche per lo sport e magliette. "Per Bimbo Tu, che aiuta le famiglie dei bambini ricoverati nei reparti di Neurochirurgia pediatrica dell’Ospedale Bellaria, questa collaborazione rappresenta una grande opportunità per fare un passo avanti e stare vicino ai bambini e alle loro famiglie anche dopo la fase di ospedalizzazione", ha spiegato Alessandro Arcidiacono, presidente di Bimbo Tu Onlus e vicepresidente di Pic. Accompagnerà Pic in questa avventura anche l’associazione ’Io sto con’, promotrice del progetto ’Bologna For Community’, che ha già portato la disabilità all’interno del mondo calcistico.

Sara Ausilio