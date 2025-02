Padovani, le motivazioni dell’Appello: "Stalker da manuale, mai pentito. Per lui Alessandra era un oggetto"

Uno stalker da manuale, che non si è mai pentito di quello che ha fatto, nemmeno dopo averla ammazzata. Lo scrivono i giudici della Corte d’Assise d’Appello (presieduta dal giudice Domenico Stigliano) riguardo Giovanni Padovani, oggi 30enne, che nell’agosto 2022 ha ucciso a calci, pugni, martellate e colpi di panchina l’ex fidanzata Alessandra Matteuzzi di 56 anni, nelle motivazioni della sentenza che conferma l’ergastolo per l’ex calciatore e modello. E non servono, secondo i giudici di Appello, nemmeno ulteriori indagini o approfondimenti di tipo psichiatrico, anzi Padovani "nel pieno della capacità di intendere e di volere, ha simulato, con alta probabilità, nei test a lui sottoposti, le risposte, al fine specifico di indurre a credere nella sua instabilità mentale". Inoltre, quanto avvenuto prima del delitto, si legge, "dimostra la gravità progressivamente in aumento della situazione", poiché "l’omicidio avviene in un contesto persecutorio, dopo che Matteuzzi per mesi viene spiata nel suo telefonino e sui social", dopo che lui si introduce a casa di lei "abusivamente, la controlla attraverso le telecamere, la pedina, contatta i colleghi e gli amici, la insulta, le manomette l’auto e fa scenate distruggendo oggetti".

L’omicidio "è contraddistinto da estrema crudeltà e violenza" ed è "inequivocabilmente provato che l’imputato, immediatamente dopo l’azione aggressiva, abbia voluto assicurarsi che la vittima fosse morta, rivendicando la sua volontà omicida" e ancora si è avvicinato al corpo massacrato della donna "fingendo un briciolo di cura nei confronti del corpo martoriato, per accanirsi con un ultimo violento calcio al volto della vittima e parole di disprezzo. Nessun pentimento ha mai manifestato nel corso della permanenza in carcere e durante l’evolversi del processo". Ha sempre considerato Alessandra "un oggetto di sua proprietà", proseguono i giudici, non si è pentito, ma ha piuttosto "cercato di giustificarsi affermando di aver sofferto, di essere stato manipolato, di aver sentito delle voci che gli comandavano di agire". Sul fatto che potesse fingere per passare da folle (due i tentativi di suicidio in carcere nell’ultimo mese e mezzo), era intervenuta anche Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra, in una recente intervista al Carlino, definendo Padovani "diabolico e manipolatore, una persona cattiva". Lo ribadisce oggi l’avvocato di Stefania, Antonio Petroncini: "Lui continua a sostenere la tesi della non piena capacità di mente – dice il legale –, non si assume alcuna responsabilità, è un modo per dare la colpa a qualcos’altro. Noi sappiamo che lui ha agito con coscienza e volontà, perfettamente capace di intendere e di volere, e ha simulato sintomi psichiatrici. Quando sento notizie dei suoi tentativi di suicidio e presunti problemi psichiatrici, rimango spiacevolmente impressionato. Ovviamente non gli si può credere". Nel frattempo, la sorella di Alessandra "non sta bene – sottolinea Petroncini –, e quando legge di Padovani che ‘fa il matto’ sta peggio. Sa bene che non è matto. Sa che è cattivo e vedere che cerca di attribuire a patologie psichiche il suo comportamento non può che aumentare il duo dolore personale, già di per sé molto intenso".

"La decisione, molto sintetica, risponde in maniera apodittica al tema legato alle condizioni di Padovani al momento del fatto – sottolinea l’avvocato difensore Gabriele Bordoni –, non dimostrando alcun interesse ad approfondirlo e nemmeno considerandolo in chiave circostanziale. Anche sulle aggravanti risponde negativamente a tutti i quesiti posti con l’appello, esprimendo peraltro logiche e valutazioni diverse rispetto a quelle della sentenza di primo grado. La sottoporrò quindi doverosamente al Giudice di legittimità".