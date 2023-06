Padre De Francesco parla di Palestina

Dialogo in pubblico con un monaco dossettiano in Palestina oggi alle 18 alla Casa per la pace Filanda alla Croce. Su iniziativa dell’associazione Percorsi di pace si svolge questo incontro con con padre Ignazio De Francesco, conoscitore profondo della situazione della Palestina, in cui cristiani e musulmani sono vicini di casa ed assieme fronteggiano l’aggressività crescente dello stato di Israele e la violenza dei suoi coloni. Qui si ritirò don Giuseppe Dossetti, esponente della resistenza, padre della Costituzione, prima politico e poi sacerdote e fondatore della Piccola famiglia dell’Annunziata di Monteveglio. Qui ora vive un suo monaco, illustre islamologo, protagonista del dialogo interreligioso e dell’impegno sociale per gli ultimi a Bologna.