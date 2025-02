Padre e figlio in concerto. Quella musica familiare tra flauto e marimba

Gli appuntamenti di Erf al Cassero, la stagione concertistica organizzata da Emilia Romagna Festival in collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme, ripartono nel nuovo anno martedì 4 febbraio, con il duo padre – figlio composto da Fulvio (flauto) e Gabriele Fiorio (marimba), nel concerto dal titolo ’The sound of wood’. È questo un duo che mette a confronto due generazioni di musicisti: Fulvio Fiorio, flautista affermato con una notevole esperienza, e suo figlio Gabriele, che avrà l’onere e l’onore di far ascoltare, conoscere e amare il suono morbido e profondo della marimba. Insieme presenteranno un repertorio che metterà in risalto tutto il valore timbrico dei due strumenti.

Nel programma proposto, la marimba, che è uno strumento poco noto al grande pubblico, avrà un po’ la funzione del pianoforte, come avviene appunto per le due sonate di Vivaldi/Chédeville con cui si apre il concerto. Tra gli altri compositori in programma Raffaele Bellafronte, Ravi Shankar e l’immancabile Piazzolla con la celebre Histoire du Tango, una storia in note del tango argentino dal 1900 ai giorni nostri. Fulvio Fiorio è un flautista e direttore d’orchestra di fama internazionale, con una formazione accademica e artistica che spazia tra l’Italia e l’estero, sotto la guida dei più prestigiosi maestri. Vincitore di numerosi Concorsi Nazionali e Internazionali, è stato primo flauto in orchestre di rilevo. Ha collaborato con illustri solisti come Luciano Pavarotti e Leo Nucci, e ha suonato in festival prestigiosi. Svolge la sua attività didattica presso il Conservatorio G. Rossini di Pesaro all’ImolaMasterFlute. Gabriele Fiorio, percussionista eclettico, ha studiato con maestri di spicco e attualmente si perfeziona in timpani presso l’Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma e il Conservatorio Bruno Maderna di Cesena. Vincitore di concorsi internazionali, con il duo flauto marimba ha inciso il disco ’The Sound of Wood’ per l’etichetta discografica Stradivarius di Milano. La settima edizione di ERF@CasseroMusica è realizzata da Emilia Romagna Festival in collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme e con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Turkish Airlines, CLAI, Curti Costruzioni Meccaniche, Sfera, BCC Ravennate, forlivese e imolese, AutoSICA.