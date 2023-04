Padre Martini a Roma, chiamato dal Papa

Attorno alla basilica di San Francesco opera un gruppo di volontariato culturale promosso da fra Maurizio M. Bazzoni, per esplorare tematiche relative alle arti, alla letteratura, alla musica e alla storia della cultura in rapporto all’esperienza francescana. La rivista Artes, ospitata sulla piattaforma online AlmaDL Journals dell’Università di Bologna, ne testimonia i più importanti esiti scientifici. In particolare, la sezione musicale promuove oggi (ore 14.30) e domani (ore 9,30) il convegno ’Musica e liturgia in Italia nel Sei e Settecento’, nella Biblioteca San Francesco; e stasera (ore 21) il relativo concerto in basilica con musiche sacre di Giambattista Martini e Giuseppe Torelli, affidate al coro Ecclesia Nova istruito da Matteo Valbusa e al gruppo strumentale Concerto Romano diretto da Alessandro Quarta (foto). Tutto a ingresso libero. Promotrice è Elisabetta Pasquini, direttrice di Artes e docente all’ateneo. "L’intento – dice Pasquini – è rievocare un particolare episodio della biografia di Padre Martini. Nel maggio 1753 fu convocato a Roma per predisporre e dirigere le musiche nel triduo di beatificazione di Giuseppe da Copertino, membro dello stesso ordine dei Frati Minori Conventuali; tale fu il successo delle sue musiche, da indurre papa Benedetto XIV (il bolognese Prospero Lambertini) a offrirgli il posto di coadiutore a San Pietro in Vaticano: Martini non accetta, preferendo continuare a coltivare i suoi studi nel convento bolognese. Ciò che ha destato il nostro interesse è il lungo periodo di preparazione all’evento: Martini prende subito contatto con il suo corrispondente romano Girolamo Chiti, maestro di cappella in San Giovanni in Laterano, per avere notizie sulla prassi musicale romana in rapporto a liturgia e cerimoniale, evidentemente diversa da quella bolognese Il convegno vuole indagare le tradizioni e gli stili che accomunavano o differenziavano Bologna e Roman nel contesto italiano di due secoli, mentre il concerto diretto da Alessandro Quarta riproporrà alcune musiche destinate a quell’occasione celebrativa, in una commistione fra stile bolognese e stile romano: musiche imponenti, con solisti, doppio coro e ricca orchestra, ben diverse dalle composizioni più contenute che siamo soliti ascoltare di Martini".

Marco Beghelli