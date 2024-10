Padre-padrone maltratta e minaccia le figlie a Bologna, applicato il braccialetto elettronico

Bologna, 23 ottobre 2024 - Picchiava, minacciava e offendeva le figlie, anche per motivi futili e di poco conto. L'uomo, un italiano sulla cinquantina, è ora indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per maltrattamenti contro familiari o conviventi dopo che la madre delle ragazze, sua ex moglie, si è rivolta ai carabinieri per chiedere aiuto.

La donna, infatti, preoccupata per l'incolumità delle figlie ha ritenuto giusto rivolgersi alle istituzioni per mettere fine ai continui comportamenti vessatori dell’ex marito nei confronti delle ragazze. Così i carabinieri della Stazione Bologna Corticella hanno avviato le indagini a hanno ricostruito che il cinquantenne avrebbe più volte maltrattato entrambe le figlie, in diverse circostanze e spesso per futili motivi, attraverso offese, violenze e minacce.

Per questo motivo, l'uomo è indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi e nei suoi confronti è scattata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione dello strumento elettronico di controllo a distanza.