Padroni dei cani, corsi per ottenere il ’patentino’

È iniziata la seconda edizione del percorso formativo dedicato ai proprietari di cani, al cui termine sarà rilasciato un ‘patentino’, come riconoscimento delle competenze acquisite. Il corso è rivolto a tutti i proprietari di cani che desiderano migliorare la relazione e la gestione del proprio pet. Il percorso è aperto a 40 partecipanti e le lezioni, sia teoriche che pratiche, si svolgeranno in Mediateca l’11, il 16, il 18 il 23 e il 25 novembre. Il corso tenuto da esperti cinofili e veterinari, è a numero chiuso, con precedenza di iscrizione per i cittadini residenti nel comune di San Lazzaro, e i proprietari di cani che abbiano ricevuto una segnalazione per morsicatura. Ai partecipanti verrà chiesto un contributo di 50 euro che sarà devoluto interamente al Canile intercomunale Savena.