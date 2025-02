Padulle in maschera per il Carnevale dei bambini

Domenica il ‘Carnevale dei bambini’ di Sala fa tappa nella frazione di Padulle. Dalle 14,30, i carri allegorici sfileranno carichi di coriandoli, palloni e peluche. Il gettito infatti, dedicato ai più piccoli, come tradizione vuole sarà consistente. I carri sono cinque e ciascuno rappresenta un tema carnevalesco: ‘I tirolesi’ con ‘Umpa-lesi’; ‘Evergreen’ con ‘Everminecraft’; ‘Sala presente’ con ‘Turbo’; ‘Avanti così’ con ‘Primavera’ e ‘Non solo noccioline’ con ‘Legoland’.

Durante la festa saranno in funzione le giostre e sarà a disposizione uno stand gastronomico con crescentine, piadine, dolci, bibite. E non mancherà per i più grandi qualche bicchiere di buon vino. Ad accompagnare la sfilata allegorica ci sarà la musica live con i SsdoubleP. Il carnevale è organizzato dalla Pro loco di Sala in collaborazione con il Comune. La Pro Loco ha come scopo la realizzazione di iniziative culturali e ricreative che valorizzino e rinnovino le tradizioni locali. Nata nel 1981, conta numerosi soci, i quali si impegnano in prima persona per la riuscita delle tante iniziative in programma durante l’anno.

In occasione delle sfilate dei carri allegorici la polizia locale ha istituito il divieto di transito e di sosta ai veicoli, con rimozione forzata, dalle 7 alle 21, nelle piazze Marconi e Sarti per l’installazione delle giostre e di altre attività; il divieto di sosta con rimozione forzata ai veicoli, dalle 12 alle 21 nelle vie Risorgimento, Che Guevara, Pace fino all’intersezione con via Risorgimento e il divieto di transito ai veicoli sempre dalle 12 alle 21 e sempre nelle vie Risorgimento, Che Guevara, Pace ed anche nel tratto di strada adiacente al palazzo comunale.

p. l. t.