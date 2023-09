Paesaggio unico al mondo. Gessi e grotte dell’Appennino candidati a patrimonio Unesco

L’Emilia-Romagna va in missione a Riyad, in Arabia Saudita, per sostenere la candidatura dei Gessi e delle grotte dell’Appennino emiliano-romagnolo a Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. A partire da oggi, una delegazione della Regione, guidata dall’assessora alla Programmazione territoriale e parchi, Barbara Lori, parteciperà ai lavori della 45a sessione estesa del Comitato del Patrimonio Mondiale Unesco. Sotto esame a Riyad le candidature provenienti da tutto il mondo e lo stato di conservazione di 260 siti già iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale, di cui 55 sono anche nella Lista del Patrimonio Mondiale in pericolo. L’esito delle valutazioni dovrebbe essere reso noto il 20 settembre.

"Attendiamo la decisione del Comitato – dice l’assessora Lori in una nota – , auspicando che i nostri Gessi vengano finalmente riconosciuti patrimonio mondiale. Già la candidatura è prestigiosa a livello internazionale, il riconoscimento sarebbe un’occasione straordinaria di valorizzare e promuovere ulteriormente il ricco patrimonio ambientale dell’Emilia-Romagna". Al riguardo, sottolinea ancora Lori, "parliamo di una catena appenninica fatta di siti unici al mondo con grotte, sorgenti saline e fenomeni carsici gessosi. Un patrimonio di natura geologica nel quale si può tracciare la straordinaria evoluzione della Terra, come evidenzia l’aspetto geologico di questa candidatura".

Nelle province di Reggio Emilia, Bologna, Rimini e Ravenna ci sono sette siti di interesse: Alta Valle Secchia, Bassa Collina Reggiana, Gessi di Zola Predosa, Gessi Bolognesi, Vena del Gesso Romagnola, Evaporiti di San Leo, Gessi della Romagna Orientale. All’origine della formazione gessoso-solfifera vi è un evento tettonico localizzato nel Mediterraneo occidentale che causò il sollevamento di una barriera e la conseguente chiusura dello stretto di Gibilterra. L’assenza di comunicazioni con l’Atlantico determinò condizioni di ipersalinità nel Mediterraneo e la sua tendenza al prosciugamento: l’intensa evaporazione favorì la formazione di pozze salmastre dove si depositarono grosse quantità di sali: principalmente gesso e cloruri. Quando nel Quaternario, durante le fasi terminali della genesi appenninica, il fondo marino si sollevò, formò l’attuale catena montuosa portando all’esposizione e alla parziale erosione di questi depositi, che oggi affiorano in modo estremamente discontinuo lungo quasi tutta la dorsale appenninica.