Paese in lutto per Dante Zaccarelli. Artigiano e imprenditore illuminato

Argelato piange la scomparsa, l’altro ieri a 85 anni, dell’imprenditore in pensione Dante Zaccarelli, molto conosciuto e attivo nel volontariato locale. E’ stato co - fondatore dell’azienda O. Z. di Castello d’Argile, dirigente di Cna e di Cna Pensionati. Ad appena vent’anni, Dante Zaccarelli, assieme ad altri due amici, Remo Restani e Carlo Orsi, incoraggiato da una grande determinazione e spirito d’iniziativa, dividendosi tra la vita operaia di giorno e quella di imprenditore di notte, avviò l’azienda O. Z. ad Argile. Inizialmente una piccola attività artigianale di carpenteria meccanica, poi una crescita costante negli anni a venire. Le iniziali dell’azienda sono appunto quelle di Orsi e Zaccarelli. La O. Z. poi passò ai figli Marco Orsi e Stefano Zaccarelli.

Il Comune di Argelato l’aveva premiato col "Giglio d’Argento" perché nel corso degli anni si è sempre distinto come persona nota e stimata dai suoi concittadini, per il suo impegno civile e per la sua leadership imprenditoriale. "Dante era un imprenditore – ricorda commossa il sindaco Claudia Muzic – che ha saputo costruire la propria fortuna dando tanto al territorio e alla sua comunità. Un uomo che, nei ruoli che ha ricoperto, ha sempre coniugato intelligenza ed equilibrio a una grande umanità. Aveva allo stesso tempo un legame fortissimo con la sua famiglia, che adorava, e con Argelato, che ha vissuto con pienezza". E aggiunge: "Per me un amico, che mi mancherà tantissimo. Condoglianze alla famiglia, alla moglie e ai figli e nipoti, a cui va l’abbraccio più forte, ed ai tanti che piangeranno la sua assenza".

Si associa al cordoglio del sindaco Cna Bologna che definisce Zaccarelli grande imprenditore e stimato dirigente di Cna "Dante – afferma Antonio Gramuglia, presidente Cna Bologna – è stato un amico di Cna, che si è fatto sempre apprezzare per la sua gentilezza, intelligenza, simpatia e saggezza. Dante, ci mancherai molto. Le più sentite condoglianze alla sua famiglia". Zaccarelli ha rivestito importanti ruoli in Cna. l funerale sarà celebrato sabato: dalle 13.30 alle 14.20 camera ardente all’ospedale di Bentivoglio e alle 15 l’addio alla chiesa parrocchiale di Argelato.

p. l. t.