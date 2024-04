Paese mobilitato per ’Marconi150’. I commercianti ci mettono la faccia

Almeno una trentina tra negozianti, gestori di pubblici esercizi e artigiani di Sasso Marconi ha deciso di metterci la faccia, di diventare testimonial e aderire alla campagna promozionale di "#Marconi150", il programma di iniziative inserite nel cartellone dei MarconiDays con cui quest’anno si festeggia il 150° anniversario della nascita (25 aprile 1874) di Guglielmo Marconi, lo scopritore delle onde radio. E nelle prossime ore sotto la Rupe potrebbero moltiplicarsi le adesioni a questo evento ed aumentare le vetrine dei negozi che esibiscono gli espositori in cartone realizzati per l’occasione dall’amministrazione comunale in collaborazione con Nigelli imballaggi.

Gli espositori contengono il programma dei #MarconiDays e le cartoline con i disegni ispirati alla figura di Marconi, realizzati dagli studenti delle scuole medie di Sasso e Borgonuovo per questa importante ricorrenza. Ogni espositore ha un QR-Code che rimanda al sito www.marconidays.it, dove si trovano tutte le informazioni utili sugli eventi di aprile e dove verranno segnalate le iniziative marconiane realizzate nei prossimi mesi. Questo l’elenco degli operatori commerciali che hanno già dato la loro adesione: Outlet del Computer, Skizzo Gioielli, Green Srl centro odontoiatrico, Il giardino segreto, La Bottega delle Cornici d’Arte, L’Angolo delle Fate, Lavanderia Daniela Poluzzi, Robbi Cafe, Pizzeria Marconi, Bar Zer051, Podere Balla con gli Asini di Rodiga Biagi, Music Factory Sasso Marconi, Barrumba Sasso Marconi, Bar 900 Borgonuovo, Etruscottica, Edicola Centro, Osteria dei Sani, Pasta & Co., Bertocchi abbigliamento, Forno Poppi, Profumo di pane, Matley abbigliamento, Ottica Dante, Calzature Maria Rosa Zocca, I fiori di Marina, Osteria Colle Ameno, Birba 012 Benetton, Punto Bar, Red Rose Cafè. In più sono stati coinvolti i centri sociali di Borgonuovo e la Casa dei Campi nel capoluogo, insieme all’ufficio Turistico InfoSASSO.

"In questi anni abbiamo lavorato per fare di Marconi sempre più un punto di specificità e attrattività della città – sottolinea Roberto Parmeggiani, sindaco di Sasso Marconi – e siamo convinti che le celebrazioni per il 150° anniversario della sua nascita siano un momento di svolta importante in questo senso". Gli esercizi commerciali che vogliono partecipare all’evento possono ancora farlo richiedendo l’espositore a ufficiostampa@comune.sassomarconi.bo.it, che si potrà poi ritirare negli uffici di InfoSASSO e nei centri sociali.

Nicodemo Mele