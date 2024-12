Paese senza barriere, semafori pedonali per non vedenti a Lovoleto e Viadagola

È in corso a Granarolo un importante progetto cofinanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’abbattimento delle barriere architettoniche, con un focus sull’adeguamento degli attraversamenti pedonali semaforizzati a favore di non vedenti e ipovedenti.

Lo rende noto il Comune: "Sono stati completati gli interventi negli attraversamenti di via Porrettana, nella frazione di Lovoleto, e di via Roma, a Viadagola, mentre sono già iniziati i lavori sugli altri attraversamenti semaforizzati del territorio. Gli interventi prevedono l’installazione del sistema Loges (Linea di Orientamento Guida E Sicurezza), uno strumento che utilizza superfici con rilievi progettati per essere percepiti sotto i piedi. Questo sistema consente a non vedenti e ipovedenti di orientarsi e riconoscere fonti di pericolo attraverso percorsi-guida o piste tattili di facile comprensione. Pensato anche per gli anziani con ridotta acuità visiva, il sistema include elementi cromaticamente contrastanti rispetto alla pavimentazione circostante, garantendo maggiore sicurezza e autonomia. Grazie a profili, rilievi e spaziature, questa soluzione migliora l’accessibilità e l’inclusione".