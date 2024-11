Paesi senz’acqua nella Bassa tra Bologna e Ferrara: dove e quando

Bologna, 6 novembre 2024 – Nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 novembre 2024, nei pressi di via Brini a Bologna, Hera effettuerà un intervento di riparazione di un’importante condotta idrica che serve un’ampia zona della pianura tra Bologna e Ferrara. Per poter realizzare i lavori, dalle 20.30 di giovedì 7 novembre alle 6.30 di venerdì 8 novembre sarà necessario interrompere il servizio idrico nei comuni di Pieve di Cento, Galliera, San Pietro in Casale, Malalbergo (compreso Altedo), Baricella, San Giorgio di Piano, Argelato, Bentivoglio, Sala Bolognese, Minerbio, Granarolo (solo Lovoleto), Castel Maggiore e Castello D’Argile.

Durante l’intervento verrà sospesa la fornitura anche verso Ponte Gallo (Ferrara). Nella stessa fascia oraria, a Calderara di Reno e a Poggio Renatico (Ferrara) potranno verificarsi cali di pressione.

Per ridurre quanto più possibile i disagi, Hera ha programmato i lavori in gran parte nell’orario notturno. L’invito ai cittadini che vivono nelle zone interessate è di rifornirsi di acqua per le necessità primarie.

Al ripristino del servizio, l’acqua potrà presentare una colorazione rossastra che non ne pregiudica la potabilità e che non è dannosa per la salute. Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900 a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture.