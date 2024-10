Paesi sicuri, tribunale rinvia alla Corte Ue

Il Tribunale di Bologna rinvia alla Corte di Giustizia europea il decreto del Governo sui Paesi sicuri. Un’ordinanza emessa nell’ambito del ricorso presentato da un richiedente asilo del Bangladesh, che ha impugnato il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto, dichiarandola infondata, la sua domanda di protezione internazionale, data la sua provenienza da un Paese ritenuto sicuro. Alla Corte Ue, i giudici bolognesi chiedono, in sintesi, quale sia il parametro su cui individuare i cosiddetti Paesi sicuri e se il principio del primato europeo imponga, quando la normativa nazionale contrasta con quella europea, di ritenere prevalenti le norme comunitarie. In particolare, il Tribunale domanda se per il diritto comunitario il parametro in base al quale un Paese viene definito sicuro sia la carenza di persecuzioni dirette in modo sistematico contro gli appartenenti a determinati gruppi sociali e di rischi reali di danno grave. In seconda battuta, i giudici chiedono poi se il principio del primato del diritto europeo imponga di stabilire che, in caso di contrasto fra norme europee e nazionali sul merito, il giudice debba sempre ritenere prevalente la normativa europea e, di conseguenza, disapplicare quella nazionale. Il tribunale entra anche nel merito sulla definizione di ‘Paesi sicurì, contestando il principio per cui potrebbe definirsi sicuro un Paese in cui la generalità, o maggioranza, della popolazione viva in condizioni di sicurezza, visto che il sistema di protezione internazionale si rivolge in particolare alle minoranze. Portando anche il paradosso che la Germania nazista fosse stata estremamente sicura per la stragrande maggioranza della popolazione tedesca, a eccezione di ebrei, omosessuali, oppositori politici e rom.

Altro servizio in Nazionale