Paga la pizza con 100 euro falsi Denunciato un operaio edile

Aveva ordinato una pizza sul luogo di lavoro, poi, all’arrivo del fattorino, ha pagato con una banconota falsa. Un operaio edile originario del modenese è stato denunciato dai carabinieri per spendita di banconote false.

I fatti risalgono alla giornata di lunedì quando il ventinovenne si è fatto consegnare il pranzo, ordinato tramite un’app di cibo a domicilio, nel cantiere dove lavora in zona Bolognina.

All’arrivo del rider, il malvivente ha pagato il conto (circa 9 euro il totale) con una banconota del valore di 100 euro e si è fatto consegnare il resto. Fin qui nulla di strano, se non fosse che, al suo arrivo in pizzeria, il fattorino, grazie anche all’aiuto dei suoi titolari, si è accorto dell’inganno: la banconota da 100 euro con quale era stato pagato, era falsa. A quel punto, è tornato sul cantiere dove aveva consegnato la pizza poco prima chiedendo all’operaio di riconsegnare i soldi, ma l’uomo si è rifiutato.

I militari dell’Arma, allertati dal rider, sono intervenuti sul posto controllando il malvivente, che è stato trovato in possesso di altre sei banconote false sempre del valore di 100 euro e qualche grammo di marijuana.

I carabinieri di Bologna, in collaborazione coi colleghi di Modena, hanno poi controllato anche l’abitazione del ventinovenne nel quale sono state rinvenute altre banconote contraffatte, in questo caso del valore di 20 euro, oltre a piccole dosi di hashish e marijuana.

L’operaio edile modenese è stato, per quest’ultimo motivo, segnalato alla Prefettura come assuntore. I militari dell’Arma sono ancora al lavoro per risalire alla provenienza delle banconote false.

c. c.