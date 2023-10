"Paga la sosta a Castiglione dei Pepoli con il telefonino: MooneyGo"

A Castiglione dei Pepoli è attivo da ieri, 16 ottobre, MooneyGo, l’app che consente di pagare la sosta direttamente dal telefono cellulare, oltre ad acquistare biglietti del bus e del treno. Potrà essere utilizzata in tutti i parcheggi a pagamento del Comune montano, con la tariffa che rimane invariata, ossia 1 euro all’ora.

La comodità di questa modalità di pagamento non sta solo nel non utilizzare le tradizionali monete, ma anche nella estrema flessibilità che la contraddistingue. Si potrà infatti, in qualsiasi momento, prolungare o accorciare il tempo di sosta.

Un esempio su tutti: il cittadino che debba recarsi all’ospedale Villa Nobili, nei cui pressi è stato realizzato da poco un ampio parcheggio pubblico. Fino ad oggi si determinava una ipotetica durata delle visite mediche e di conseguenza si pagava una certa quota. Spesso la visita durava di meno e quindi si spendeva di più, o peggio ancora le visite o altri impegni duravano di più, con il rischio di prendere una contravvenzione.

Da oggi invece, tramite la app, si potrà determinare sempre l’esatto tempo utile alla sosta così da non avere più timori di prendere la contravvenzione.

Tramite la app poi si possono anche acquistare i biglietti del treno e del bus e attivare il tele pedaggio in autostrada.

"Sempre meno persone hanno monete in tasca e, al contrario, tutti hanno il telefonino - spiega il sindaco di Castiglione dei Pepoli Maurizio Fabbri -. Ormai in ogni città ci sono modalità di pagamento virtuali ed abbiamo deciso così di aggiornarci anche noi. Vogliamo che l’utilizzo dei parcheggi pubblici non sia mai un rischio di prendere la multa, ma un servizio ai cittadini più facile da gestire. Così si sfata anche il vecchio luogo comune che le amministrazioni vogliano ‘fare cassa’ con le multe: vogliamo invece agevolare i cittadini che rispettano le regole e gli spazi pubblici".