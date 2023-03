Paga una pizza con banconote false: denunciato

L'uomo ha pagato una pizza con banconote false

Bologna, 22 marzo 2023 - Aveva ordinato una pizza sul luogo di lavoro ma, al momento della consegna, ha pagato con banconote false. E' successo nella giornata di lunedì, in zona Bolognina, dove i carabinieri sono intervenuti denunciando un ventinovenne modenese con l'accusa di spendita di banconote false.

Il giovane lavora come operaio edile in un cantiere della zona e, durante la pausa pranzo, ha ordinato una pizza da asporto. All'arrivo del fattorino, il malvivente ha pagato il conto (si parla di circa 9 euro) con una banconota falsa dal valore di 100 euro, intascandosi il resto. Una volta tornato in pizzeria, il rider, insieme ai suoi datori di lavoro, si è accorto dell'inganno ed è subito ritornato sul cantiere per chiedere la restituzione del resto.

Cosa che, però, non è mai successa perché il ventinovenne si è rifiutato di ridargli i soldi. A quel punto il fattorino ha allertato i carabinieri che, intervenuti sul posto, hanno controllato l'operaio trovandogli addosso altre 6 banconote false, sempre del valore di 100 euro, e anche qualche grammo di marijuana.

In collaborazione coi colleghi di Modena, i militari dell'Arma hanno perquisito anche l'abitazione del malvivente nella quale sono state rinvenute altre banconote contraffatte da 20 euro ciascuna e alcuni grammi di hashish e marijuana. Il ventinovenne è stato quindi segnalato alla Prefettura come assuntore.