"Pagami o non me ne vado di casa". Vessa la ex e poi la ricatta: nei guai

L’ha minacciata e pedinata, poi le ha chiesto dei soldi per lasciare l’appartamento dove lei lo stava ospitando. Non solo, ha deciso di rubarle anche il computer chiedendole poi denaro per restituirglielo. È il drammatico racconto fatto ai carabinieri da una quarantenne, esasperata e impaurita dai comportamenti violenti e intimidatori dell’ex compagno, per il quale è scattato il divieto di avvicinamento alla persona offesa con braccialetto elettronico.

Sentita dai militari dell’Arma, la vittima ha raccontato che l’uomo aveva iniziato a pedinarla e minacciarla dopo che lei, a giugno 2022, aveva deciso di mettere fine alla loro relazione. Da quel momento, i due si erano continuati a sentire fino a dicembre dello stesso anno, ma solo a livello di amicizia. Poi l’uomo, approfittando della gentilezza dell’ex compagna, le aveva chiesto di poter rimanere nell’appartamento in cui convivevano, in attesa di trovare una diversa sistemazione. La donna, al solo scopo di aiutarlo, ha accettato: ma l’uomo è rimasto in casa sua fino all’estate del 2023. Esasperata, la vittima gli ha intimato più volte di trovarsi un altro appartamento e andare via. Ma a quel punto l’uomo, un quarantanovenne italiano disoccupato, le ha chiesto dei soldi per farlo. Denaro che gli è stato consegnato dal padre della donna, al quale lei aveva chiesto aiuto pur di non trovarsi più in quella situazione.

Dopo essersi allontanato dall’abitazione, nel novembre dello scorso anno, il quarantanovenne non pago ha però mandato un sms alla vittima, con cui la informava di essere entrato in casa e di averle rubato il computer portatile. Per riaverlo, la donna avrebbe dovuto versare altro denaro sul suo conto corrente. Alla fine, il quarantanovenne è stato denunciato ed è attualmente indagato per atti persecutori, furto ed estorsione.

Chiara Caravelli