Pagelle da sogno all’Archimede. Chi sono i bravissimi dell’istituto

Di seguito l’elenco degli studenti studenti migliori dell’Iis Archimede di San Giovanni in Persiceto, che hanno consluo l’anno con la media dell’8 o superiore.

3G Amministrazione, Finanza e Marketing – Triennio Bubaciosu Domenico, 8.58; Todaro Francesca, 8.67; Gatti Agata, 8.75; Silvestri Aurora, 9.17; 3H Relazioni Internazionali per il marketing Graziano Lorenzo, 8.08; Miljkovic Daniel, 8.23; Zheng Simona Rong Rong, 8.38; Sacco Nicolã’, 9.08; Bussolari Sofia, 9.15; Giovannielli Gianpaolo, 9.23; Serra Adele, 9.31; 3I Relazioni internazionali per il marketing Baraldi Luca, 8.23; Cimino Riccardo, 8.62; 3L Relazioni internazionali per il marketing Mosca Giada, 8.08; Zugheri Asia, 8.08; Guidi Alessia, 8.31; Birca Milena, 8.62; Faraone Giorgia, 8.62; Losito Ludovica, 8.62; 3M Elettronica – Triennio Messina Matteo, 8.30; Goidanich Valentino, 8.90; 3N Elettronica – Triennio Castiglia Dario, 8.00; Abati Emanuele, 8.10; Manigrassi Daniele, 8.50; 3P Costruzioni, Ambiente e Territorio – Triennio Briganti Francesca, 8.09; Caruso Alice, 8.09; Felicani Jacopo, 8.09; Ciompi Matteo, 8.18; Cocchi Lorenzo, 8.18; Bruni Arianna, 9.09; Monesi Atena, 9.09; 3Q Costruzioni, Ambiente e Territorio – Triennio Ghilase Andrei, 8.00; Ferriani Alessandro, 8.09; Caprini Sofia, 8.45; Gardosi Arianna, 8.64; Bernardi Chiara, 9.36; 4A Liceo Scientifico Scurti Francesca, 8.08; Cocchi Christian, 8.25; Gualtieri Elena, 8.42; Albertini Benedetta, 8.75; Di Benedetto Sofia, 9.08; Sighinolfi Emma, 9.08; Ruggiero Grazia, 9.17; 4B Liceo Scientifico Curci Diego, 8.10; Rossi Rachele, 8.17; Sgrignoli Agata, 8.17; Zhao Vicky, 8.42; Circelli Michela, 8.50; Pederzini Emma, 8.58; Zecchini Denis, 9.08; 4C Liceo Scientifico Mattioli Alessandro, 8.08; Pavani Daniele, 8.25; Manganelli Martina, 9.08; Tarozzi Michele, 9.08; 4E Liceo Linguistico – Esabac Franceschini Sara, 8.08; Trombelli Ilaria, 8.08; Bissanti Alice, 8.31; Rondelli Martina, 8.31; Sabbioni Marica, 9.08; 4F Liceo Linguistico Caretti Gaia, 8.08; Serra Anita, 8.08; Virciglio Alice, 8.08; Pancaldi Matilde, 8.23; Taruscio Francesco Lorenzo, 8.46; Nistor Asia, 8.54; Mazzoni Eleonora, 8.69; Zabbini Lia, 8.69; Anastasi Daniele, 9.00; Fantoni Letizia, 9.08; Ibnoubouzid Ibtissam, 9.08; Malaguti Giulia, 9.08; 4G Amministrazione, Finanza e Marketing – Triennio Forni Roberto, 8.67; 4I Relazioni internazionali per il Marketing Ayach Yasmine, 8.00; Lanni Elisa, 8.00; Delfino Giulia, 8.08; Zaniboni Ester, 8.15; Forni Alessandra, 8.23; Sakande Salimata, 8.46; Mansueto Vanda, 8.92; Bellagamba Marta, 9.31; Legge Daniela, 9.31; 4L Relazioni internazionali per il marketing Borelli Riccardo, 8.08; Masini Sofia, 8.08; Cecan Manuela, 8.23; Forte Valentina, 8.31; Florio Sonia, 8.69; Filippetti Leonardo, 9.08; Tranquilli Alessandro, 9.08; Vincenzi Giulia, 9.08; Pop Karina Bianca, 9.46; 4M Elettronica – Triennio Bugiardino Federico, 8.00; Giusti Alessio, 8.10; Casarini Nicolã’, 8.70; Nina Leonardo Tito, 9.20; 4P Costruzioni, Ambiente e Territorio - Triennio BimWaris Bisma, 8.00; Monti Vittoria, 8.36; Mogavero Mattia, 8.64; Campagna Pietro, 9.09; Marchetti Carlotta, 9.09; Boccaccini Giacomo, 9.18; Minghetti Noemi, 9.27

