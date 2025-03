"Pagine che leggo dalla mia università"

Silvia Avallone, lei non è nata a Bologna, ma qui vive da anni e prova per la nostra città un amore incondizionato. "Io sono davvero grata a Bologna – racconta la scrittrice che esordì giovanissima con il dirompente romanzo Acciaio – che mi ha accolta nel 2003 da studentessa e attraverso le sue istituzioni, l’università, gli studentati, è la prova che la cultura davvero è riscatto, futuro, solidarità. Dico sempre che è come se fosse un porto anche se non ha il mare. E il Resto del Carlino c’entra con tutto questo".

In che modo? "Sono felice di avere letto tanti giornali già all’università e il Carlino è uno di quelli che ho letto di più parlando tanto di Bologna e delle persone. Non mi stanco mai di trovare degli spunti per i miei romanzi, perché il quotidiano è sempre molto attento ad andare nei luoghi, fra le persone che stanno nei margini e questa cura per gli altri è fondamentale. E lo è ancora di più in questo momento storico in cui i social, gli algoritmi, le fake news, ci portano a non guardare davvero la realtà".

Nei suoi romanzi torna più volte la nostra città, dalla periferia di ’Da dove la vita è perfetta’ all’ultimo ’Cuore Nero’ in cui si rappresenta un carcere del Pratello immaginario, visto che è femminile e non maschile, ma con temi incredibilmente reali. E attuali. "Dobbiamo fare davvero tante per i ragazzi, le ragazze, i più giovani. Ci stanno gridando un disagio enorme e noi adulti siamo responsabili: spesso non li guardiamo, non li ascoltiamo, non facciamo domande. Anche la rivoluzione digitale non può restare così selvaggia. Dobbiamo creare educazione, perché possano vivere amicizie nella realtà. La dobbiamo costruire noi questa realtà in cui possono fiorire. Sarò di parte, ma bisogna avere le parole per pensare e sognare con la propria testa. Le parole si trovano nei libri. E nei giornali scritti bene".

le.gam.