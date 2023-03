Pagnozzi, il terremoto del cuore

di Pierfrancesco Pacoda

È un terremoto, come sottolinea il titolo, che non riguarda i movimenti disastrosi della terra ma quelli sentimentali, destabilizzanti, del cuore e delle passioni. Si chiama ‘Gentle Heartquake’, il nuovo disco del sassofonista e clarinettista bolognese Guglielmo Pagnozzi, un artista che, nella sua lunga carriera, ha suonato insieme ai musicicisti che hanno cambiato il corso della cultura sonora afro americana, Da Steve Lacy ai componenti dell’Art Ensemble of Chicago. Sviluppando, nel corso degli anni, un suo originale linguaggio che supera la definizione di jazz, anche quello contemporaneo, per aprirsi alle suggestioni ‘globali’, intendendo il suo lavoro come una continua esplorazione di scene lontane.

Come nella fortunatissima esperienza del Voodoo Sound Club, gruppo che ha riproposto, in Italia, le suggestioni, tribali ed edonistiche, del cosiddetto movimento Afrobeat, nato a Lagos, Nigeria, grazie a una figura leggendaria della musica moderna come Fela Kuti e che ha portato anche alla nascita di una serie di laboratori dove si è formata una nuova generazione di jazzisti bolognesi.

Poi tante collaborazioni, dalla world music all’hip hop, sempre alla ricerca di una poetica espressiva che nasce dalle miscele di fonti diverse, il rock, il blues, il funk, la psichedelica. Tutto riletto seguendo la lezione di quello che considera il suo Maestro, il suo riferimento obbligato, il grande sassofonista John Coltrane, il cui ‘messaggio’ attraversa i solchi di ‘Gentle Heartquake’, intrecciandosi con le parole di Edgar Allan Poe, al quale dedicata il brano ’Alone’, ispirato all’omonima poesia dello scrittore americano.

Per il resto c’è molto amore, poco romantico e molto drammatico in questo album, il primo che il musicista, nonostante una lunghissima attività, pubblica a suo nome, con composizioni come ’Virus’, che racconta come le passioni possono diventare una malattia e ’Steve’, che affronta un tema complesso come quello della bipolarità. "Earthquake – spiega Pagnozzi – è un disco con quattro brani pensati come se fossero un flusso musicale unico, che vuole dare all’ascoltatore una carezza gentile, una scossa della quale avevamo bisogno. Ogni brano rappresenta una parte del corpo: il cuore, la mente, l’istinto, il corpo fisico. È nato insomma come una forma di scrittura automatica. È un viaggio alla ricerca della musica dell’inconscio".

Attivo da anni nella realizzazione di colonne sonore, il musicista ha scelto di lanciare il suo nuovo disco non, per adesso, con un concerto, ma con una produzione originale, realizzata in collaborazione con Home Movies, l’archivio bolognese dei ‘film di famiglia’. Da oggi, infatti, e per tutto il mese di marzo, nella sala di ingresso del MAMbo in via Don Minzoni sarà presente uno schermo dove ogni giorno verrà proposta la visione di un documentario di durate diverse, scelto nel vastissimo catalogo di Home Movies, su un fatto avvenuto nella stessa data, ma nel passato. Da riprese casalinghe a documentari, questi video saranno sempre accompagnati da una colonna sonora originale scritta ed eseguita da Guglielmo Pagnozzi e il suo gruppo. Materiale che confluirà in seguito in un nuovo lavoro e che precede una possibile serie di installazioni sonore pensate proprio per il Museo bolognese.