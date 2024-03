Paladino in mostra fino al 9 giugno

Oltre 3.500 visitatori dal 1 febbraio a oggi e tante prenotazioni per le prossime settimane: il primo mese della mostra ’Mimmo Paladino nel Palazzo del Papa’, presentata in occasione di Arte Fiera e ospitata a Palazzo Boncompagni, ha visto un flusso costante di turisti e appassionati d’arte che ha affollato la storica dimora di Papa Gregorio XIII. Al punto che la Fondazione Palazzo Boncompagni e il maestro Mimmo Paladino hanno deciso di prolungare l’apertura fino al prossimo 9 giugno. "Siamo molto lieti della risposta del pubblico e onorati per la decisione di Paladino di prolungare l’esposizione – commenta Paola Pizzighini Benelli, presidente della Fondazione Boncompagni –. Un risultato che nasce dalla grande armonia creata tra gli ambienti e le opere del Maestro, in un suggestivo dialogo di richiami continui".