PalaDozza, tensioni tra tifoserie Bombe carta contro i poliziotti

Tre poliziotti al pronto soccorso, la sassaiola contro l’autobus avversario e un assalto che solo grazie all’intervento della polizia è stato evitato. Malgrado la pioggia e il vento sferzante, quella di domenica sera al PalaDozza è stata davvero una serata calda. Iniziata con due bombe carta lanciate contro i poliziotti della Digos, che sulle scale di via Calori attendevano che tutti i tifosi forlivesi entrassero nel palazzetto. Non c’erano supporter della Fortitudo nei paraggi e i due grossi petardi non sarebbero stati lanciati contro i poliziotti, ma da quanto poi ricostruito pare che siano stati fatti ‘scivolare’ ai piedi degli agenti. L’ipotesi, quindi, è che li avessero accesi dei supporter di Forlì, che si trovavano alle spalle dei poliziotti. Che sono stati sorpresi dal boato delle due esplosioni, che hanno provocato a tre di loro problemi all’udito, tanto da richiedere una visita al pronto soccorso per valutare eventuali danni dovuti a quel fragore.

Le due bombe carta sono state lanciate prima dell’inizio della partita, che invece si è svolta senza problemi, al di là dei cori anche pesanti tra tifoserie. Ma la tensione è salita di nuovo al termine del match, quando il pubblico è andato via. Infatti, i tifosi biancazzurri hanno raggiunto, a porta Lame, i due autobus della Tper che trasportavano i tifosi ospiti, scortati dalla polizia. E qui è partita la sassaiola: bottiglie e sampietrini che hanno centrato, rompendolo, anche un finestrino del bus. Solo grazie all’intervento della Digos le due tifoserie non sono venute a contatto: gli agenti hanno impedito agli ospiti di scendere dal mezzo e fatto allontanare gli altri. Adesso, le indagini sono in corso per individuare i protagonisti della nottata di agitazione: la Digos sta visionando video e foto scattate durante il servizio per trovare i responsabili delle violenze.

Nicoletta Tempera