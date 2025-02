PalaMarani danneggiato dall’alluvione, sono partiti i lavori di ripristino

A meno di 4 mesi dall’alluvione che ha pesantemente toccato Budrio sono partiti i lavori di ripristino del PalaMarani, il palazzetto dello sport. "È una delle strutture più utilizzate dalle associazioni sportive – racconta la sindaca Debora Badiali –, sono oltre 2.500 gli atleti, dalle prime squadre ai settori giovanili, che utilizzavano quotidianamente il palazzetto, l’intervento di ripristino per permetterne nuovamente la fruizione è stato una priorità per questa amministrazione". I lavori in partenza interessano in particolar modo il parquet (foto a sinistra) dell’impianto e sono resi possibili grazie alla donazione di Reale Foundation. Queste le parole del direttore generale di Reale Group, Luca Filippone: "L’intervento di Reale Foundation è un segno tangibile di sostegno alla comunità dopo i gravissimi danni dell’alluvione. Ripartire dallo sport significa restituire ai giovani e agli adulti un punto di aggregazione fondamentale".

z. p.