Palazzi dello sport, si naviga gratis. Al PalaDozza al via da aprile

Cresce la rete wi-fi con banda ultra-larga dell’Emilia-Romagna. Grazie a un investimento complessivo di 5,2 milioni di euro (2,5 milioni della Regione e 2,7 milioni del ministero dell’Economia) la connessione a Internet gratuita e veloce si estenderà alla costa romagnola e ai palazzi dello sport. Un provvedimento che ’tocca’ anche Bologna, visto che tra i punti di accesso wi-fi (in tutto 468 con un investimento di 1,3 milioni) in 12 palazzi dello sport della regione c’è anche il PalaDozza. Da aprile, quindi, sarà possibile navigare su Internet gratuitamente con dispositivi mobili anche nel nostro palazzetto che avrà 53 punti di accesso wi-fi. La super rete entro l’estate 2025 coprirà anche 85 chilometri di litorale, con oltre 900 punti di accesso per 3,9 milioni di investimenti. Il governatore Stefano Bonaccini, l’assessora all’Agenda Digitale, Paola Salomoni (nella foto), e il capo della segreteria politica della presidenza, Giammaria Manghi, evidenziano che con la ’super rete’ "l’Emilia-Romagna è sempre più attrattiva. Altrettanto importante è l’attivazione dei punti di accesso nei palazzetti dello sport, luoghi di aggregazione e socialità, dove tifosi e spettatori potranno usufruire del servizio".