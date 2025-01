Palazzi imbrattati. L’assessore Borsari:: "Non possiamo ripulire tutti i muri della città"

Assessore Simone Borsari, con delega alla manutenzione e alla pulizia della città, come funziona la lotta al vandalismo grafico?

"Noi non possiamo intervenire su tutti i muri della città, lo abbiamo ribadito varie volte. Il Comune agisce d’ufficio solo nel caso di scritte ingiuriose, chiaramente rispettando i vincoli della Soprintendenza, se ci sono. Come quando ci sono le manifestazioni: dove avvengono imbrattamenti, noi cancelliamo".

E le convenzioni con i privati?

"Sono diverse. Innanzitutto abbiamo un accordo quadro per la rimozione del vandalismo grafico, queste intese vengono firmate periodicamente e l’ultima risale al 2023, affidata alla ditta Leonardo".

Come funziona?

"Sono interventi che noi decidiamo di fare anno per anno in alcune zone particolarmente aggredite: il Comune decide di intervenire una tantum su muri pubblici e privati. Nel secondo caso, dobbiamo ovviamente chiedere il consenso ai proprietari dei muri. Ma così non rimuoviamo solo le scritte ingiuriose, piuttosto tutti gli elementi di vandalismo".

Chi paga?

"Sono sempre risorse comunali, finanziate ad esempio con la tassa di soggiorno. Poi, da prassi, il Codice civile prevede che i privati siano responsabili del decoro del proprio bene: queste sono le basi. Ma siccome vogliamo dare un segnale importante in termini di cura della città, ogni anno battezziamo alcune zone dove pulire tutti i tipi di graffiti. In passato siamo intervenuti al Pratello, nell’ex Ghetto Ebraico, sulla scalinata del Pincio. Lo scorso anno nelle vie Belvedere e Nazario Sauro e ora agiremo in Oberdan e Marsala: abbiamo fatto una buona fetta del centro storico".

Ci sono anche altri accordi?

"I patti di collaborazione con comitati e realtà produttive. Ad esempio, con i Lions c’è un accordo per la cura di via Galliera: lì è nato un comitato di cittadini, che poi si prende cura in maniera continuativa della situazione. Un altro comitato gestisce le vie Polese e San Carlo, poi ci sono gli storici No Tag Saragozza e, di recente, abbiamo siglato un’intesa con Cna pensionati per la cura di via Irnerio. E c’è anche un altro strumento...".

Quale?

"I protocolli d’intesa con le associazioni dei proprietari, da Aspi a Confabitare".

Questi come si articolano?

"A fronte dell’impegno dei proprietari per la pulizia dei muri di loro competenza, noi diamo alcune agevolazioni, come l’azzeramento della tassa di occupazione di suolo pubblico o altri incentivi di carattere economico. Devo dire che c’è un buon riscontro da parte delle associazioni, è cruciale responsabilizzare i proprietari".

C’è impegno su questo?

"Noi mandiamo le lettere e loro entro 30 giorni devono comunicare se intendono agire, altrimenti matura il senso giuridico del silenzio-assenso per intervenire su beni di proprietà private. L’impegno dell’amministrazione è importante sia per intervenire direttamente, che per agevolare la collaborazione con i cittadini, ma è chiaro che bisogna avere cura dei propri beni: è un aspetto fondamentale".