Palazzina a rischio crollo: due famiglie evacuate in via Paolo Fabbri

Prima gli scricchiolii e poi le crepe, che come una ragnatela si sono allargate su una parete. Una palazzina al civico 20 di via Paolo Fabbri è stata evacuata ieri intorno all’ora di pranzo dai vigili del fuoco, perché ritenuta a rischio crollo. Il piccolo edificio di due piani, composto da due negozi al piano terra e quattro appartamenti a quello superiore, è stato sgomberato in via precauzionale all’arrivo dei pompieri, allertati dai residenti. Nella strada della Cirenaica sono intervenute anche la polizia di Stato e la polizia locale.

A chiamare il 115, poco prima delle 13, è stato il gestore di uno dei negozi, preoccupato per alcuni rumori che aveva avvertito e per delle crepe che dopo essere comparse su una parete si erano ‘allargate’. I vigili del fuoco hanno quindi chiesto ai negozianti e alle due famiglie che abitano lo stabile di lasciare la propria casa: a seguito degli accertamenti avviati dai pompieri è stato infatti riscontrato un dissesto statico della palazzina. Al termine delle verifiche, i pompieri hanno deciso di dichiarare non fruibile l’edificio, in attesa delle perizie che saranno affidate agli ingegneri strutturisti e dei successivi interventi di messa in sicurezza per rendere di nuovo agibile la struttura.

Una decina le persone che hanno dovuto lasciare il palazzo, dove ci sono due appartamenti non abitati e adesso in vendita, con il Comune che è stato allertato per trovare per loro eventuali sistemazioni, come è stato subito fatto per un’anziana signora che viveva sola. È stato inoltre interdetto, in via precauzionale, anche l’accesso al marciapiede davanti al palazzo, per il rischio di eventuali crolli. La polizia locale, nel tempo necessario alle operazioni, ha gestito il traffico, che è stato bloccato in quel tratto di via Paolo Fabbri nel tempo necessario ai vigili del fuoco per svolgere le verifiche.

n. t.