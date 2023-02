Palazzina in fiamme, grave un 63enne Intossicato dal fumo in casa sua Si era riparato sotto mucchi di abiti

Il fumo denso e nero usciva dalla finestra al piano terra e dal vano scale della palazzina. Un residente, allarmato, ha subito chiamato i vigili del fuoco che si sono precipitati sul posto. Attimi di paura, ieri intorno alle 15, in via Giovanni Paolo Martini in zona stadio, quartiere Saragozza, per un incendio divampato al piano terra di un condominio al civico 16.

Il 115, arrivato sul posto con quattro squadre, ha dovuto forzare la porta dell’abitazione per poter entrare e domare le fiamme. In casa, precisamente in camera da letto, era presente un uomo, italiano di 63 anni. I soccorritori lo hanno trovato ricoperto da alcuni vestiti, probabilmente utilizzati nel tentativo di mettersi al riparo dalle fiamme.

Quando i vigili del fuoco sono entrati nell’abitazione, le finestre erano chiuse. È stata proprio la mancanza di ossigeno che ha impedito alle fiamme di divampare e propagarsi in maniera esponenziale.

L’uomo, gravemente intossicato, è stato subito soccorso dai sanitari del 118 arrivati sul posto con ambulanza e automedica e successivamente trasferito all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità. Viste le sue condizioni, apparse da subito critiche, è stato poi trasportato nel tardo pomeriggio di ieri alla camera iperbarica dell’ospedale di Ravenna.

Resta da chiarire quale sia stata la causa scatenante dell’incendio. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero da ricondurre a una stufetta che il sessantatreenne teneva nel soggiorno vicino alla tv. Un amico dell’uomo, arrivato poco dopo i soccorsi sul luogo del rogo, riferisce di aver visto moltissimo fumo uscire dalle due finestre che danno direttamente sulla strada e anche dal vano scale della palazzina.

Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco, è intervenuta anche una volante della polizia col reparto della Scientifica per eseguire tutti i rilievi del caso e capire cosa possa essere stato a dare origine all’incendio.

Chiara Caravelli