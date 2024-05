Palazzina Laf torna al cinema Bellinzona

Dopo aver vinto il 3 maggio scorso tre David di Donatello (nelle categorie miglior attore protagonista Michele Riondino, miglior attore non protagonista Elio Germano, miglior canzone originale La mia terra di Diodato), torna nelle sale l’esordio alla regia di Michele Riondino Palazzina Laf, la storia di uno dei più famigerati reparti del sistema industriale italiano, un caso giudiziario che ha fatto scuola nella giurisprudenza del lavoro: settantanove lavoratori altamente qualificati dell’Ilva di Taranto costretti a passare intere giornate in quello che loro stessi hanno definito in tribunale "una specie di manicomio".

Per la prima volta il confino in fabbrica fu associato a una forma sottile di violenza privata e per merito di questa sentenza un termine ancora non riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico fu finalmente introdotto. Quello della palazzina Laf fu il primo caso di mobbing in Italia. Il regista e interprete Michele Riondino domani alle 21 sarà al cinema Bellinzona per incontrare il pubblico (il cinema programma il film anche stasera e domenica e mercoledì 14 maggio).