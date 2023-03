Palazzina liberty dei Giardini Il cantiere è fermo da sette anni "E non ci sono lavori in previsione"

"La palazzina Liberty dei Giardini Margherita tornerà, prima o poi, a essere fruibile per tutti i cittadini". Con queste parole la presidente del quartiere Santo Stefano, Rosa Amorevole, parla del futuro del ‘gioiellino’ di fine Ottocento incastonato nel ‘polmone verde’ della città. La struttura è da anni oggetto di farraginose vicende di restyling: a oggi la facciata è ancora interamente coperta dai ponteggi (montati ormai da sette anni) per il cui mantenimento, tra l’altro, vengono spesi circa 20mila euro ogni anno.

Il recupero dell’edificio era previsto per l’anno scorso, con un intervento del valore di circa 800mila euro. Intervento che, almeno per il momento, non si farà. "I lavori – dice la presidente del quartiere Santo Stefano – erano previsti per il 2022, ma a oggi sono stati messi in bilancio solo gli investimenti che avevano copertura certa. Nello specifico, parliamo ad esempio del Teatro Comunale e dell’Archiginnasio. In quest’ultimo caso, l’intervento si è reso assolutamente necessario perché riguarda la messa in sicurezza dell’impianto elettrico. Non solo, in bilancio ci sono anche i lavori a Villa Aldini (con fondi del Pnrr, ndr) e a Villa Celestina, un bene sottratto alla mafia. So per certo che da parte dell’amministrazione c’è sempre stato un grande interesse nella riqualificazione della palazzina. Presumo, per questo motivo, che l’intervento verrà eseguito non ci appena ci saranno delle risorse disponibili".

E dal Comune arriva la conferma: "I lavori all’edificio liberty fanno parte di un piano più ampio di riqualificazione degli spazi all’interno dei Giardini Margherita". La struttura, fanno sapere da Palazzo D’Accursio, è comunque attiva: all’interno del gioiellino di fine Ottocento operano infatti due associazioni. Ci vorrà ancora tempo però, precisa il Comune, per dare il via ai lavori "che al momento non sono in previsione".

L’elegante palazzina Liberty venne costruita nel 1894, a opera dell’architetto Edoardo Collamarini, in sostituzione del vecchio chalet in legno, raso al suolo l’anno prima da un incendio. "Noi ci auguriamo – sottolinea Amorevole – che possa tornare disponibile quanto prima, come tante altre preziose strutture presenti nel nostro quartiere. La palazzina Liberty è in qualche modo dentro al cuore dei bolognesi, un bellissimo pezzo di città e parte integrante del parco dei Giardini Margherita. Nel momento in cui tornerà fruibile, sia il quartiere Santo Stefano che in generale tutta Bologna, ne godranno notevolmente".

Chiara Caravelli