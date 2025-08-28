Palazzine al posto della fabbrica dismessa

Demolita la fabbrica, arrivano quattro palazzine. Dopo le Officine, Zola dice addio anche ad un altro pezzo pregiato di quello che fu l’impero industriale dei Maccaferri: la Samp. Al posto dello stabilimento di quella che fu la sede della Società anonima meccanica di precisione, poi diventata Samputensili, di via del Greto, sorgeranno quattro nuovi fabbricati per un complesso di 60 appartamenti.

Il lavoro di demolizione delle ruspe è concluso da tempo e nello stesso spazio, tra la via Garibaldi e il corso del torrente Lavino, entro cinque anni dovrebbe essere realizzato un nuovo caseggiato. Un altro pezzo di storia industriale che se ne va, anche se la produzione di utensili di alta qualità per il taglio di ingranaggi era già stata trasferita nella nuova sede di Bentivoglio e lo stabilimento di Zola era vuoto da una ventina di anni. Lo stabilimento originario venne raso al suolo dal bombardamento del 26 ottobre 1944. Nel dopoguerra fu quindi ricostruito e per mezzo secolo contribuì alla ripresa post bellica, all’industrializzazione dell’intero distretto. Poi la chiusura, la vendita e ora l’accordo urbanistico definito ‘di rigenerazione urbana’ che riguarda l’intero lotto di 9mila metri quadrati, con 3mila metri di superficie edificata che, sulla base di quanto deliberato a fine 2023 dal consiglio comunale, verrà sostituito con 4mila metri quadrati di superficie per usi residenziali.

"Anche questo è un accordo, come altri in precedenza raggiunti in questi anni (ex Euroma, ex Dietorelle, Rivabella, via Risorgimento/Serra-Zanetti) che permette di rigenerare un’area importante sia per dimensioni che per localizzazione all’interno del territorio urbano, restituendola alla città e alla comunità non solo in ordine al miglioramento estetico e al contrasto al degrado da stato di abbandono perdurante da anni, ma anche a nuove dotazioni collettive di beneficio pubblico", spiega il sindaco Davide Dall’Omo. Nell’accordo con la cooperativa costruttrice c’è la cessione di due ettari di verde che diventerà pubblico sul lato del torrente Lavino. Mentre in tema di viabilità, tramontato il primo progetto di Città Metropolitana con la realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio della provinciale Valle del Lavino e via del Greto, è prevista comunque la sistemazione di questo incrocio pericoloso che sta proprio di fronte all’ingresso del cimitero.

Gabriele Mignardi