Palazzo a fuoco in via Sirani. Famiglie e anziani salvati. Cinque poliziotti intossicati

Si sono lanciati nel fumo e nelle fiamme, per salvare i residenti del palazzo che stava andando a fuoco. Sono stati i poliziotti delle Volanti i primi ad arrivare, l’altra notte poco prima dell’una, in via Sirani, in Bolognina, dopo la chiamata d’allarme arrivata al 113. Il rogo si era sviluppato da un appartamento al piano terra e i tre inquilini, tre fratelli filippini, un ventottenne e due ventiseienni, non riuscivano ad uscire, con il fumo che, da casa loro, si era già esteso a tutta la tromba delle scale e agli appartamenti limitrofi.

I poliziotti, senza esitare, sono entrati nell’abitazione, ormai semidistrutta, e hanno tirato fuori i tre ragazzi, mentre gli altri residenti del palazzo, dove abitano complessivamente ventitre persone, stavano abbandonando lo stabile, dove i vigili del fuoco, arrivati con due squadre, un’autobotte e un’autoscala, erano impegnati a domare le fiamme.

Non tutti, però, sono riusciti a uscire da soli: una signora di 78 anni, che era rimasta bloccata e terrorizzata in casa, si è affacciata alla finestra per chiedere aiuto, lanciando agli agenti in strada le chiavi del suo appartamento. Di nuovo, i poliziotti si sono buttati nel fumo e hanno tirato fuori, sana e salva, la signora, che è stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118. E gli agenti, assieme ai vigili del fuoco, hanno portato fuori anche una famiglia e un’altra signora di 76 anni. Anche un cagnone è stato salvato dai poliziotti. Alla fine, nel corso delle operazioni, cinque agenti sono rimasti lievemente intossicati e le due pensionate soccorse sono state trasportate in codice di lieve entità all’ospedale Maggiore perché avevano inalato del fumo.

Una volta spento il rogo, è stato possibile capire come si fosse sviluppato: si tratterebbe di un incendio di natura accidentale. Stando a quanto appurato dai pompieri, una stufa ad olio si sarebbe surriscaldata, arrivando a sciogliere una ciabatta multipresa e innescando il cortocircuito da cui sono partite le fiamme. L’abitazione al piano terra è stata dichiarata inagibile e la polizia locale, intervenuta in supporto in via Sirani, ha aiutato i tre fratelli a trovare una collocazione per passare la notte.