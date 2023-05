Palazzo Albergati Bologna, graffito imbratta la facciata: “Banksy non è in vendita”

Bologna, 8 maggio 2023 – “Banksy is not for sale”, “Banksy non è in vendita”, gigantografia di un graffito che imbratta lo storico Palazzo Albergati. Sì, lo stesso edificio di via Saragozza che ospita la mostra del writer britannico (la cui identità resta ancora segreta), oltre a Jago, TvBoy in un percorso espositivo che ruota intorno ai tre artisti che hanno fatto più discutere negli ultimi anni, mostra prorogata fino al 28 maggio.

Bomboletta viola e rossa e una firma che sa tanto di rivendicazione. Pare anche che l’autore sia già stato rintracciato. Ora manca la conta dei danni, mentre ci si domanda come rimuovere la vernice dal palazzo vincolato dalla Soprintendenza. Una domanda su tutte: chi pagherà?

Diversi i cittadini che sui social hanno commentato con sdegno l’episodio. Qualcuno ha persino richiamato l’attenzione – tra le pieghe dei social – del Comune e di Simone Borsari, assessore ai Lavori pubblici.

Palazzo Albergati, lo scorso novembre, era già stato al centro di proteste e manifestazioni degli attivisti. Alcuni membri del Cua infatti, in seguito a un corteo, si erano schierati proprio davanti all’edificio sede della mostra, chiedendo di entrare, applicando una riduzione del biglietto.