Palazzo allagato a Bologna: forse il rubinetto di un bidet lasciato aperto

Bologna, 9 aprile 2023 – Un brusco risveglio di Pasqua, questa mattina in via delle Belle Arti 32. Dove il soffitto di cartongesso dello studio d’arte di Demetrio Casile, al piano terra del palazzo, è crollato a causa di un allagamento ai piani superiori. Travolgendo e distruggendo opere d’arte, acquerelli e quadri di pregio, del valore di migliaia di euro.

Andiamo con ordine. Questa mattina il professor Casile, che tra le altre cose è docente di Pittura ed educazione visiva all’Istituto Belle Arti, si è recato nel suo studio d’arte attorno alle 11. E ha avuto la spiacevole sorpresa: dal soffitto “pioveva acqua in gran quantità”, racconta lui stesso. Finché una porzione è addirittura crollata, creando un buco da cui la “cascata” ha continuato a fluire indisturbata. Proprio sopra a una scatola rossa piena di dipinti ad acquerello già impacchettati e pronti per partire per l’America, destinati a una mostra: una ventina di pezzi, del valore stimato di circa tremila euro ciascuno. Andati completamente distrutti.

Immediatamente, l’artista ha chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti con più squadre. Dopo avere messo in sicurezza lo studio, hanno cercato di capire da dove provenisse l’acqua. Il primo tentativo è stato nell’appartamento al primo piano, ma poi si sono accorti che l’acqua scorreva anche lungo le scale nell’androne, scendendo dal pianerottolo ancora superiore. Così i pompieri sono saliti fino al secondo piano e hanno visto l’acqua uscire da sotto la porta di un appartamento. Dopo vari tentativi, i vigili del fuoco sono riusciti a farsi aprire dall’inquilina, una studentessa trafelata che ha riferito di stare dormendo e, fino a pochi istanti prima, di non essersi accorta di nulla. Neppure di avere l’appartamento allagato.

Dalle prime ricostruzioni, parrebbe che ad avere causato l’allagamento sia stato il rubinetto del bidet nel bagno dimenticato aperto la sera precedente, che dopo essere traboccato dal sanitario avrebbe invaso la casa fino alle scale e poi giù, devastando infine lo studio dell’artista.

Il palazzo è comunque agibile, perché a parte il soffitto di cartongesso, che avrebbe isolato lo studio come in una sorta di soppalco, non sono emersi danni alle strutture portanti dell’edificio.

"La cosa che mi dispiace di più è che i miei acquerelli pronti per la mostra siano andati perduti – commenta rammaricato il professor Casile –. E il fatto di non poter entrare nel mio studio, che è ancora sotto sigilli in attesa del parere definitivo di un tecnico. Non posso quindi neppure cercare di salvare qualcuna delle opere di pregio che custodisco all’interno. L’acqua si è portata dietro calcinacci e sporcizia di ogni tipo, il caos è enorme”.