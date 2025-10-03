Palazzo Bentivoglio apre alcuni spazi con opere site specific

Palazzo Bentivoglio, tra collezione privata e pubblica, è ormai un marchio in espansione nel panorama artistico, una crescita di notorietà, tra proposte e acquisizioni, che corrisponde anche a un continuo aprirsi di nuovi spazi all’interno dell’imponente edificio tra Via del Borgo e via Belle Arti, risalente al 1551, le cui fondamenta poggiano su un disegno di Domenico Tibaldi.

In occasione della ventunesima Giornata del Contemporaneo, che cade sabato 4 ottobre, apriranno eccezionalmente al pubblico (anche il 5 ottobre, sempre dalle 11 alle 18), alcuni spazi (ingresso da via del Borgo di San Pietro 1) che negli ultimi anni hanno accolto interventi site specific.

Qui si vedranno le opere ‘Flatland’ (2019-2025), installazione dell’artista italo-argentina Alek O. di recente commissione, realizzata con zerbini giunti a fine uso, assemblati fino a coprire interamente il pavimento, e ‘Ipogea’ (2020-2021) di Chiara Camoni, intervento nato da un accumulo di materiale lapideo proveniente dal palazzo.

Ancora, opere di Marc Camille Chaimowicz, Wolfgang Tillmans e Jacopo Benassi e nel cortile il dittico di proiezioni ‘Così per dire (tornare partire)’ (2023) di Riccardo Benassi, dove la pulsazione delle parole tornare e partire viene interrotta dal rapido scorrere di due strofe poetiche, producendo un effetto ipnotico.

L’opera ’Flatland’, a forma di un grande intarsio, restituisce le tracce di migliaia di passaggi e rimanda al racconto di Edwin A. Abbott ambientato in un universo bidimensionale, invitando a osservare la superficie di zerbini come un piano tra interno ed esterno, riflettendo sul valore simbolico dell’attraversamento.

Ottobre e novembre saranno poi mesi ricchi di appuntamenti, con presentazioni di libri, aperture di nuove installazioni anche in occasione di Foto/Industria.

Benedetta Cucci