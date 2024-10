Palazzo Bernaroli. Arkeo nella sua Bologna con la ’Luce delle anime’

Dopo aver esposto al Padiglione Nazionale di Grenada durante la Biennale d’Arte di Venezia nel 2022 e alla Triennale di Arti Visive a Roma nel 2023, Arkeo approda sotto le Torri. L’artista bolognese, che si cela dietro a uno pseudonimo, presenterà un gruppo di sculture da intendere come viatico per rappresentare il sacro in ogni forma e

connotazione antropologica, al di là del tempo e delle specificità religiose. L’inaugurazione di

Bononia: luce delle anime – questo il titolo della personale, con testo critico di Guicciardo Sassoli de’ Bianchi – è oggi alle 19, a Palazzo Bernaroli (piazza Minghetti 1). Sempre qui, ma il 25 ottobre alle 21, avrà luogo anche un concerto con archi di musica barocca. Le opere di Arkeo sono assemblages di objets trouvés, ricomposti grazie a un gesto arcaico e primitivo che annulla le distanze tra antichità e contemporaneità in scene teatrali geometriche che ricordano il teatro sperimentale avanguardista di inizio ’900. La mostra è aperta fino al 27 ottobre, dalle 15.30 alle 19.30.

m. v.