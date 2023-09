Palazzo comunale, al via i lavori di riqualificazione

Il municipio di Sasso Marconi si rifà il look e gli uffici traslocano. Da lunedì prossimo, nelle centrali piazza dei Martiri e via Porrettana, si apre il cantiere che interesserà la riqualificazione energetica ed estetica del municipio e del teatro comunale che gli sta affianco. Almeno otto mesi di lavori a ritmo forzato per sostituire gli impianti di riscaldamento e raffrescamento con pompe di calore, sostituire infissi e tapparelle, posare il cappotto termico, coibentare il solaio del sottotetto, riqualificare le luci e migliorare l’estetica di entrambi gli edifici. Sul municipio saranno investiti 600mila euro e i costi saranno a carico di Engie, la ditta che si è aggiudicata il bando calore comunale. Mentre sul teatro si spenderanno i 250mila euro ottenuti da fondi del Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza), ai quali si aggiungerà un co-finanziamento comunale di 63.510 euro, quota già prevista dal canone Engie.

Si apre il cantiere, si chiudono gli uffici comunali in piazza. Ma per contenere i disagi ai cittadini, i servizi di front office e ad accesso diretto (Ufficio Relazioni con il pubblico "@TUxTU Comunica", Anagrafe, Edilizia Privata, Suap, Tributi, Servizi Sociali, Cimiteriali, Scolastici e Culturali) sono stati concentrati nella biblioteca e nel centro diurno comunale che tanno di fianco al municipio. Anche la Polizia locale resta nella frazione capoluogo, già operativa da fine agosto negli spazi del Centro giovanile Papinsky (via Ponte Albano, parco di Villa Putte). Tutti gli altri servizi si trasferiscono a Pontecchio, nel borgo di Colle Ameno. L’area Tecnica (Ambiente, Strade e Urbanistica), con la Dirigenza e la Segreteria Generale si sistemeranno a Villa Davia, mentre la giunta comunale, il sindaco e il proprio staff saranno ospitati nelle sale pubbliche del borgo. Con questi spostamenti sono stati uniformati gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali. A parte la Polizia locale che mantiene sempre gli stessi orari, dalla prossima settimana tutti gli uffici osserveranno il nuovo orario: martedì-giovedì-venerdì 8,30-13, mercoledì 8.30-13 e 15-18 (@TUxTU Comunica aperto anche sabato 8,30-12,45).

n. m.