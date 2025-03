Palazzo d’Accursio. La vita di Monzeglio svelata da Fulloni

Si intitola Il terzino del Duce il libro di Alessandro Fulloni (Solferino), che approfondisce la figura di Eraldo Monzeglio, dai Mondiali del 1934 ai misteri di Salò. L’autore presenta il volume oggi alle 17.30 in Sala Imbeni a Palazzo d’Accursio in dialogo con il senatore Pier Ferdinando Casini, lo storico e scrittore Mauro Maggiorani, Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione italiana allenatori calcio ed ex mister rossoblù. A moderare l’incontro sarà Olivio Romanini, introduce l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi. Monzeglio fu un terzino della nazionale di Pozzo che vinse due volte il campionato del mondo, nel 1934 e il 1938, noto anche per l’adesione al Fascismo. Il giornalista, però, con documenti e testimonianze inedite, racconta quel che non si sapeva del periodo 1943-1945.