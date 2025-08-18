Palazzo Pepoli e Archiginnasio, ecco i luoghi più visitati a Bologna dai turisti

In piazza Maggiore, sotto le Due Torri e tra le vie del centro sono tantissime le lingue straniere che riecheggiano nell’aria, simbolo di una città sempre più cosmopolita e internazionale e che accoglie anche tanti visitatori dall’Italia. Ma quali sono le mete e le attrazioni che conquistano di più i turisti? Secondo le rilevazioni condotte dalla Fondazione Bologna Welcome, la cultura è uno dei principali motori dell’attrattività turistica della città, sostenuta da luoghi simbolo e iniziative: luoghi come Palazzo Pepoli, con oltre 20.000 visitatori da gennaio, e la mostra temporanea "Ideas from Massimo Osti" riscuotono grande successo: anche il Palazzo dell’Archiginnasio, gestito dalla Fondazione da luglio, propone tour guidati per visitare spazi solitamente chiusi al pubblico, come la Cappella di Santa Maria dei Bulgari e il Cubiculum Artistarum.

La Torre dell’Orologio rimane una tappa imprescindibile, complice anche l’apertura estiva fino alle 21 che permette di ammirare tramonti sulla città, e il biglietto è combinato con l’ingresso alle Collezioni Comunali d’Arte, anch’esse molto apprezzate dai visitatori. Impossibile non menzionare il cinema: "Il Festival del Cinema Ritrovato ha portato 140.000 spettatori da tutto il mondo e anche la rassegna Sotto le Stelle del Cinema continua ad attrarre migliaia di persone in piazza ogni sera", riporta Bologna Welcome. E se, proprio un paio di mesi fa, la piattaforma globale ‘Guruwalk’ aveva inserito tra le migliori 100 città da scoprire a piedi anche il capoluogo emiliano, la Fondazione lo conferma: risulta infatti sempre molto apprezzato il ‘Discover Bologna’, tour a piedi della durata di circa due ore alla scoperta del cuore della città, offerto in cinque lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco). L’interesse turistico non si limita al centro: l’ufficio eXtraBo, che sta attirando sempre più visitatori – oltre 13.600 nel primo semestre, con un incremento del 16% rispetto allo stesso periodo del 2024 – propone tour a catalogo che stanno riscuotendo grande successo, portando alla scoperta del territorio metropolitano fuori dai sentieri battuti, tra escursioni, cicloturismo (tra cui la Ciclovia del Sole) e cammini (come la Via degli Dei e la Via della Lana e della Seta). Nel periodo estivo si confermano apprezzati anche il servizio di noleggio bici, sempre a cura di eXtraBo, ma anche la rassegna eXtrabimbi, con laboratori creativi e tour immersi nel verde bolognese e le Star Walks, passeggiate guidate dedicate all’osservazione del cielo stellato in Appennino, Pianura e Circondario Imolese. Non mancano poi le proposte culturali: dalle visite al Castello di Galeazza, perla della Pianura, all’itinerario "Alla scoperta di ville e castelli", ora esteso anche alla provincia di Modena.