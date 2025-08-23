"Palco montato nell’area per cani". Lega contro il festival Sun Donato

Sam, un addio pesante

23 ago 2025
FRANCESCO MORONI
Polemica su ‘Sun Donato’, il festival di quartiere dal 2019 nel giardino Parker Lennon. Per Matteo Di Benedetto, capogruppo della...

Alcune panche e allestimenti del festival nei pressi dell’area sgambamento cani del giardino Parker Lennon, nel quartiere San Donato

Alcune panche e allestimenti del festival nei pressi dell’area sgambamento cani del giardino Parker Lennon, nel quartiere San Donato

Polemica su ‘Sun Donato’, il festival di quartiere dal 2019 nel giardino Parker Lennon. Per Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Comune, l’impalcatura con tanto di luci e pali montata nei giorni scorsi – la kermesse è partita ieri e finirà a metà settembre – ha invaso l’area di sgambamento cani del parco rendendo impossibile agli amici a quattro zampe e ai loro padroni di usufruire degli spazi.

"Non solo si rendono di fatto totalmente inutilizzabili gli spazi per i cani da parte dei cittadini, ma tali eventi possono anche causare paura e terrore agli animali che vi si avvicinano – attacca il leghista –. Ciò comporta una significativa compressione dei diritti degli animali e dei cittadini per oltre tre settimane, un lasso di tempo molto significativo".

Di Benedetto ha già comunicato di aver scritto a istituzioni e autorità per segnalare la situazione, chiedendo di risolvere il problema: "Si chiede di intervenire prontamente per far spostare il palco e le altre strutture in una zona più adeguata, che non comprometta in maniera assoluta i diritti degli animali, come sta accadendo in questo momento". Insomma, Di Benedetto chiede un intervento "urgente" per risolvere il nodo e far sì che l’area adibita non resti nello stesso stato per oltre due settimane fino alla fine del festival.

fra. mor.

