Pale eoliche, gelo tra Emilia-Romagna e Toscana

"Non si devasta il territorio degli altri". Il parco eolico in Valmarecchia non si deve fare "perché può avere un impatto devastante su una terra meravigliosa a metà tra Emilia-Romagna e Toscana, la terra che ispirò Piero della Francesca, Michelangelo e Leonardo". A dire no alle pale che la Regione Toscana vuole autorizzare e a interrogare la giunta regionale dell’Emilia-Romagna, sono le consigliere del Pd Alice Parma ed Emma Petitti. Un no pesante, il loro, che rischia di rompere l’armonia tra due regioni sorelle, entrambe governate dal centrosinistra.

In quell’area interna dell’Appennino tra Toscana, Emilia-Romagna e Marche, dicono Parma e Petitti, "la Regione Toscana vuole autorizzare 58 pale eoliche alte 200 metri, un polo eolico promosso da grandi fondi che speculano sul vento, che devasterà uno dei più bei paesaggi italiani, andando ad attaccare tutti i progetti di promozione locale realizzati negli ultimi anni e volti a ripopolare questi luoghi, a recuperare le aree naturali, il patrimonio artistico e le filiere produttive del territorio". La Regione Toscana è l’ente che autorizza l’impianto, ricordano le due consigliere, perché il progetto è sulla linea di confine territoriale con la Romagna e le Marche. Il fatto però è che "le conseguenze disastrose di un intervento del genere", coinvolgono anche "le province di Rimini, Pesaro e Forlì-Cesena". Per il Pd, poi, "non vengono tenuti in conto i pareri negativi sui progetti eolici delle Sovrintendenze di Toscana, Marche e Emilia-Romagna, così come quello della Regione Emilia-Romagna e degli innumerevoli contributi sul dissesto idrogeologico che ne sconsigliano la realizzazione, con rilievi e mappe realizzate dopo l’alluvione del 2023, così come di pareri del Cnr".

Le consigliere chiedono dunque l’avvio di un tavolo perché, affermano, "solo tecnicamente l’impianto si trova in Toscana, ma lo scempio perenne sarà sul Montefeltro".