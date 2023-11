Palestina, cinquemila in piazza: "Basta al massacro di civili"

Un fantoccio, grande come un bambino, avvolto in una coperta sporca di sangue. Mani tinte dello stesso rosso. E migliaia di bandiere. Cinquemila persone, ieri pomeriggio, sono tornate in marcia, da piazza XX Settembre, in solidarietà con il popolo palestinese. Per la terza settimana di fila, il centro cittadino è stato attraversato da una manifestazione, organizzata dai Si Cobas, che chiede di sospedente il massacro dei civili palestinesi. "Non smettiamo di parlare della Palestina", si legge su un cartello, mostrato da una manifestante. Sono tantissime le donne, in prima fila, dietro allo striscione ‘Free Palestina’. C’è anche una grande bandiera verde, bianca, rossa e nera, che passa sulle teste dei manifestanti. In corteo, assieme a tantissimi cittadini di origine straniera, ci sono anche i ragazzi della Fgc, dietro lo striscione con scritto ‘Fermiamo il massacro - Palestina liberà’. Una camminata che ha attraversato tutto il centro, da via Indipendenza a via Irnerio, con cori e fumogeni, scortata da un nutrito cordone di forze dell’ordine, e che si è conclusa, senza disordini, in piazza Maggiore.