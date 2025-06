Palestra della scuola di Ceretolo, il Comune si aggiudica il bando

Quattro milioni di euro alla provincia bolognese per realizzare progetti di riqualificazione e ampliamento degli impianti sportivi. È questo l’esito del bando regionale che ha messo a disposizione 20,5 milioni di euro, un quinto dei quali assegnati a Comuni della Città metropolitana di Bologna (Casalecchio di Reno, Castel San Pietro Terme, Castel Maggiore, Castel d’Aiano, Imola, Pieve di Cento).

"Le risorse a disposizione permetteranno di sostenere, con contributi fino a un massimo di 500mila euro progetti in tutte le province, movimentando su tutto il territorio emiliano-romagnolo investimenti che sfiorano i 40 milioni di euro", spiega la Regione che ha pubblicato la graduatoria suddivisa per province che per Bologna vede il Comune di Casalecchio in prima posizione aggiudicarsi un finanziamento di 500mila euro destinato alla realizzazione dell’attesa nuova palestra polivalente a servizio dell’istituto comprensivo di Ceretolo e in particolare della scuola primaria Viganò (a destra il rendering).

Un progetto che vale 800mila euro e che mette l’amministrazione nelle condizione di dare seguito a un’opera che dopo anni di promesse realizza le aspettative e le esigenze dell’istituto comprensivo di questo quartiere casalecchiese. "Il Comune ci metterà i 300mila euro mancanti ed è stato importante intercettare i fondi per realizzare un’opera che vedrà la sua realizzazione in tempi celeri" promette il sindaco Ruggeri.