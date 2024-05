Palestre all’aperto in dieci parchi cittadini. Sport e corsi gratuiti per tutte le età

Attività fisica gratuita in dieci parchi della città: dal 20 maggio inizia ‘Parchi in Movimento’, iniziativa giunta ormai alla quindicesima edizione e che proseguirà fino alla fine di settembre (con una pausa per il mese di agosto), organizzata dal settore sport del Comune in collaborazione con l’Azienda Usl di Bologna e Lloyds Farmacia Benu. "Ci saranno numerose discipline, per i cittadini di tutte le età e di tutti i differenti livelli di preparazione atletica, che saranno guidati da istruttori qualificati" apre l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi. Danza, Judo, Difesa personale, tanti tipi di ginnastica, Hip Hop, Karate, sono solo alcuni degli sport proposti: ogni parco ha un suo specifico programma, che per altro si aggiorna sempre con le novità, e l’iscrizione può essere fatta sia ai contatti segnalati sui programmi nelle pagine di ogni parco (consigliata), sia verificando la disponibilità sul posto.

Le attività rispetto all’anno scorso aumentano da 78 a 90, un incremento che segue il trend in crescita della percentuale di persone in attività: "Eventi come questi danno la spinta per il cambiamento degli stili di vita della nostra comunità. Circa 10 anni fa i bolognesi che si dichiaravano attivi erano il 42%, ora sono circa il 54%, è un risultato importante" spiega Paolo Pandolfi, il direttore del dipartimento sanità pubblica azienda usl di Bologna. Parchi in Movimento, che quest’anno è inserito anche nel cartellone di Bologna Estate, vede la partecipazione di Lloyds Farmacia Benu: tutti gli iscritti riceveranno un coupon con cui si potrà andare a ritirare il kit Salute, Benessere&sport nei loro punti vendita , mostrando la loro carta extra o facendola al momento (sempre gratuitamente). L’iniziativa è stata svolta anche con il sostegno di Tper e i contributi di Confcommercio, di Cna e del circuito cinema bologna che proietterà nelle loro sale lo spot dell’evento.

Alice Pavarotti