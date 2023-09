Palio dell’Unione. Sfida tra otto comuni

Storie di re, cavalieri, e atleti: la seconda edizione della rievocazione storica del duecentesco Palio di San Bartolomeo sarà ospitata da Argelato, comune vincitore della prima edizione, questo fine settimana. È stata l’Unione Reno Galliera, nel 2022, a creare il Palio dell’Unione, in cui a sfidarsi sono gli otto comuni che fanno parte dell’Unione Reno Galliera. La prima edizione del Palio dell’Unione l’anno scorso a San Giorgio di Piano. L’appuntamento è fissato per sabato e domenica, a Villa Beatrice, il cui parco farà da sfondo, in una suggestiva cornice medievale, alla gara a staffetta con cui le otto squadre si contenderanno il gonfalone del Palio dell’Unione. La competizione avrà luogo sul viale che dà accesso alla Villa da via Centese, e la partenza è prevista per le 18: partenza e cambi saranno divisi per categorie, a cominciare dalla Giovanissime Femminile per chiudere con la Over Maschile. Le premiazioni avranno luogo alle 20.30, e il comune vincitore potrà esporre nella propria sede il drappo del Palio fino alla prossima disputa. Claudia Muzic, sindaco di Argelato ricorda che: "La vittoria della prima edizione del palio ci consegna l’onore di ospitare ad Argelato questa edizione. Siamo felici di farlo e invitiamo tutti a non perdersi questa due giorni a Villa Beatrice, nella quale vivremo la magia di un viaggio nel tempo, con tanto intrattenimento per grandi e piccini, e con la grande caccia al tesoro della domenica".

Quella della "gara" e della rievocazione storica, infatti, non sono le uniche anime del Palio dell’Unione, che è anche una festa per tutti i gusti e tutte le età, con un’area espositiva, una di ristorazione e un ricco programma di iniziative.

L’apertura dell’accampamento storico è prevista per le 14 del sabato, alle 16.30 un corteo di sbandieratori aprirà la strada agli atleti che alle 18 correranno il Palio, gara di corsa a staffetta tra gli 8 comuni dell’Unione: il comune vincitore sarà proclamato alle 20.30, con la consegna del drappo del Palio. Tra le 19 e le 21 sarà possibile accedere al punto ristoro e la serata si concluderà quindi alle 22, con uno spettacolo di fuoco e trampoli. La domenica apertura alle 10. Il pomeriggio proseguirà con due suggestive rievocazioni: alcune esibizioni di addestramento delle milizie alle 15.30 e uno spettacolo con artiglieria rinascimentale alle 18.

Zoe Pederzini