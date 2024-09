Palio di San Bartolomeo. Vince il team di Castel Maggiore

Castel Maggiore ha vinto la terza edizione del Palio dell’Unione Reno Galliera. Questa rievocazione storica di San Bartolomeo è giunta alla terza edizione. Gli otto Comuni dell’Unione si sono sfidati in una gara a staffetta (giostra) su un percorso con fondo in sterrato di circa 800 metri, da percorrere due volte per ogni frazionista per una distanza totale di un miglio. Con il tempo di 46 minuti e 19 secondi la rappresentativa di Castel Maggiore (foto), composta da Teresa Primiceri, Daniele Colonnello, Sara Tommesani, Luis Mateo Ricciardi, Lavigna Pugliese, Mirko Chiappe, Rachel Elaine Burgess, Alberto Bonvento, si è aggiudicata il primo posto; secondo Castello d’Argile e terzo classificato Argelato. Quarto San Giorgio di Piano, quinto Bentivoglio, sesto San Pietro in Casale, settimo Galliera e ottavo Pieve di Cento. Il Comune di Castello D’Argile, arrivato secondo, ospiterà la quarta edizione del Palio dell’Unione Reno Galliera (secondo il regolamento, ogni comune può ospitare il palio una sola volta).

La manifestazione ha previsto prima della gara la sfilata storica in cui ogni squadra, con la divisa del proprio Comune di appartenenza, ha sfilato accompagnata da una dama e da un cavaliere in costume medievale. Oltre ad assistere alla gara è stato possibile visitare il villaggio medioevale, curato delle due compagnie medioevali "Gruppo Storico del Reno" di Castello d’Argile e "Borgo del Diavolo" di Argelato, e gustare arrosticini e crescentine nello stand gastronomico della Pro loco di Castel Maggiore.

Alle premiazioni erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Castel Maggiore, Luca Vignoli, che si è complimentato con la sua squadra, e Stefano Zanni presidente dell’Unione Reno Galliera e sindaco di Galliera. "Il palio è stato un bellissimo momento – ha detto Zanni - di sport e condivisione. Complimenti e un grandissimo grazie ai podisti che hanno gareggiato in questa bellissima competizione sportiva che sta diventando una importante tradizione della nostra Unione Reno Galliera. Come presidente dell’Unione rivolgo un ringraziamento particolare alla struttura tecnica e agli coloro che hanno contribuito all’organizzazione di questo grande evento che consente di dare lustro alla nostra Unione".

p.l.t.